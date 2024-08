Preocupación por la desaparición de Bertín Osborne: dos meses sin que se sepa el paradero del cantante

De la noche a la mañana Bertín Osborne se esfumó de los medios de comunicación y los focos. El cantante está atravesando uno de los años más complicados de su carrera en los que ni la salud ni los problemas personales le han ayudado. En enero saltó el escándalo de su separación con Gabriela Guillén y el nacimiento de un supuesto hijo. El enfrentamiento entre ambos bandos ha durado hasta julio, en donde el cantante reconoció que el bebé era suyo.

Por el medio, las secuelas del COVID también le han hundido. Y es que fue diagnosticado con COVID persistente que no le ha dejado dar conciertos y, los que ha podido celebrar, han estado envueltos en polémicas con la organización y el público. Todo esto ha provocado que el cantante se refugie durante el verano, sin que nadie sepa que es de él. Dos meses de ausencia que han sido exclarecidos por un programa de Antena 3.

Gema López, colaboradora de 'Espejo Público' desveló donde se encuentra el artista. "Le hemos localizado, está enclaustrado, encerrado [...] en su finca en Alcalá de Guadaira", ha confesado la colaboradora que también detalló que ha pasado estas semanas junto a su familia. Rodeado de hijos y nietos Osborne se recupera durante el verano y pese a que su intención es la de regresar a los escenarios, son muchas las voces que le advierten sobre que su tiempo ya pasó.

Duro golpe

La vida de Fabiola Martínez ha sufrido un varapalo este domingo 18 de agosto. La venezolana ha compartido la triste noticia a través de su perfil social de Instagram, donde ha escrito unas sentidas y emotivas palabras que desvelaban la muerte de su abuela, Ada. "Despedirse... soltar... dejar marchar lo que quieres y a quien quieres siempre duele. Adiós abuela Ada...", escribe con el corazón roto.

Con estas palabras, Fabiola demuestra la gran relación que tenía con su abuela fallecida y el duro momento que atraviesa ahora, tanto ella como su familia, al despedir a este ser querido.

El triste comunicado lo ha compartido junto a una imagen frente al mar a la que acompaña con la canción 'See you again', una auténtica oda a las despedidas en la se escuchan frases como "te lo contaré todo cuando te vuelva a ver, maldita sea, quién me lo iba a decir".

No están siendo momentos fáciles para Fabiola, además, por la triste y dura situación que vive su país natal. Ella no duda en apoyar la lucha desde la distancia y este mismo 17 de agosto estuvo presente en la manifestación multitudinaria y global que se ha celebrado por distintas partes del mundo. Así lo anunciaba días antes: "Te necesitamos... juntos lo conseguiremos. ¿Dónde estarás el 17? ¡Busca tu ciudad!

Este sábado 17 de agosto, únete a la Gran Protesta Mundial por la Verdad de Venezuela. Más de 115 ciudades ya tienen hora y lugar de encuentro para exigir que se respeten los resultados del 28J y ratificar que ganó Venezuela. ¡Juntos alzaremos la voz por la verdad!".