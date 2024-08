Sale a la luz la nueva conquista de Sofía Suescun: 'Yo había hecho el casting por ella'

Nuevo capítulo en el interminable culebrón protagonizado por Sofía Suescun, Maite Galdeano y Kiko Jiménez. Después de que la semana pasada saltara la noticia de que la influencer había echado de casa a su madre tras una fuerte discusión, Galdeano tiraba de la manta asegurando que el cambio de actitud de su hija se debía a o influenciada que está por parte de su novio, Kiko Jiménez.

A través de unos comentados stories, la de Navarra describía al influencer como "el ser" y lo acusaba de manipular a su hija. Sin embargo, rápidamente, la pareja salió a desmentir tales acusaciones reconconociendo en un comunicado en Instagram que "llevo años callando este problema y mi madre necesita ayuda", eran algunas de las polémicas palabras que Sofía Suescun publicaba sobre este tema.

Por el momento lo que se sabe es que Maite Galdeano se encuentra en Murcia después de que su hija le vetase la entrada en su casa y cambiase incluso las cerraduras y que por su parte, la pareja ha optado por tomar la vía legal e interponer una orden de alejamiento sobre la navarra.

Pero, por si esto fuera poco, ahora ha entrado en juego una posible conquista de Sofía Suescun. La influencer participó en sus inicios televisisivos en el desaparecido Mujeres y Hombres y Viceversa. Un programa en el que la ex de Suso Álvarez intentó encontrar el amor.

Entre sus pretendientes se encontraba el actual novio de Lara Dibildos, Carlos Maturana, con quien la actriz parece estar pasando uno de los mejores veranos de su vida compartiendo tiempo libre y paradisiacas vacaciones.

¿Posible conquista?

Aunque actualmente asociamos el nombre de Carlos Maturana con Lara Dibildos, el novio de la actriz -con el que la hija de Laura Valenzuela está viviendo una de las etapas más felices y tranquilas de su vida desde hace varios meses- el modelo saltó a la fama en 2014 en 'Mujeres, hombres y viceversa', programa en el que intentó conquistar a Liz Emiliano y del que salió emparejado con Belén Roca.

Y en los últimos días se ha rumoreado que habría intentado conquistar a Sofía Suescun en el desaparecido magazine de Telecinco. Algo que el andaluz ha desmentido ante las cámaras de Europa Press este domingo cuando, demostrando lo enamoradísimo que está de Lara -de la que apenas se separa- ha acudido una vez más al teatro para ver la obra que está representando la actriz en Madrid, 'No más besos': "No, eso fue en el tema del programa de 'Mujeres y Hombres'. Pero ya lo dijo Emma García, que no había pasado nada entre nosotros". "Ella decía que yo había hecho el casting por ella y tal, pero que no es así, vamos" ha dejado claro, zanjando las especulaciones sobre su presunto interés en el pasado en la novia de Kiko Jiménez.

Aunque en la actualidad no tienen relación, y como confiesa no está al tanto de la guerra que Sofía mantiene con su madre, Maite Galdeano -"no sé, como hemos estado de vacaciones, la verdad es que no he estado viendo la tele y no sé lo que ha pasado" reconoce- Carlos le desea "lo mejor" a la influencer en el conflicto familiar que se ha convertido en el culebrón más mediático del verano.