Los sugerentes mensajes de Miri Pérez sobre un compañero de Supervivientes: lo que ha provocado su cambio físico.

Miri Pérez parece que levanta cabeza después de dar un susto a sus seguidores con un mensaje en el que detallaba estar pasando por una mala época anímica. Sin embargo, parece que la exconcursante de 'MasterChef' y 'Supervivientes 2024' está superando esta mala racha con el apoyo de sus seres cercanos y los mensajes de ánimo de sus seguidores en redes.

La influencer también se le ha visto muy cercana a un compañero del reality, Rubén Torres. El bombero ha experimentado un cambio físico recientemente al pasar por una serie de intervenciones estéticas. Pero en Instagram ha compartido una serie de imágenes en las que se ve que ha tenido otro cambio reseñable. "Os gusta mi nuevo look? No me afeitaba tanto desde los 15 años", comentó el bombero.

En las fotos se ve con un nuevo look y un elegante bigote que ha sido aplaudido por muchos de sus seguidores, incluida la propia Miri. "Yaaaaaaaaaassssss", ha comentado la influencer, dejando claro que le gustaba esta nueva versión de Torres. "Ole oleeeee", ha respondido de vuelta el bombero, dejando claro que puede que haya algo más entre los dos, que una simple relación de amistad.

La operación de Rubén Torres

Las operaciones estéticas son algo que están a la orden del día en el mundo de la televisión. Desde hace décadas, presentadores, colaboradores y personajes del corazón han tirado de jeringuilla o paso por quirófano para hacer una serie de retoques que mantengan su aspecto juvenil y aseado. Esto es lo que ha pensado uno de los protagonistas de Supervivientes 2024, que ha optado por pasar por quirófano.

Rubén Torres fue uno de los finalistas más sorprendentes de la última edición. El barcelonés contaba con el handicap de no tener tanta fama como otros rivales como Kiko Jiménez, Pedro García Aguado o Marieta. Sin embargo, supo sacar el concurso adelante gracias a un gran desempeño en las pruebas y un comportamiento en la isla bastante ejemplar.

Esto le hizo llegar a finalista, aunque no pudo alcanzar el cheque de 200.000 euros con el que proclamarse ganador de Supervivientes. No obstante, la exposición que le ha ofrecido el programa le ha llevado a ser un referente para muchos en redes sociales. Con más de 100 mil seguidores, comparte consejos de salud y actividad física, además de mostrar su día a día como bombero en Barcelona.

Pero lo que más ha llamado la atención en los últimos días es la operación a la que se ha sometido el bombero. "Pequeños detalles que marcan la diferencia", señalaba junto a una imagen de perfil de su rostro, en el que se notaba un gran cambio entre el antes y el después. Torres se ha sometido a una intervención de armonización del rostro gracias al ácido hialurónico.

"En este caso hemos realizado una rinomodelación, un balance general del perfil facial con proyección del mentón y una definición mandibular para mantener su rostro definido y estilizado", han señalado desde la clínica, en la que se ve como la intervención le ha afilado la parte del mentón y de la nariz, logrando así armonizar su rostro.