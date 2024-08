La teoría que circula sobre el origen de los Mozos de Arousa en Reacción en cadena y su larga permanencia: 'Actores'

Los imbatibles Mozos de Arousa ya puede considerarse historia de la televisión actual. Su humor, perseverancia y sintonía les ha llevado a estar al pie del cañón durante más de 300 programas en Reacción en cadena y a acumular un bote que supera los 2,3 millones de euros.

Pero no todo son risas. También hay momentos difíciles en el que la cosa se complica. El cansancio de estar tantos días imbatibles es duro y alguna vez han confesado que se encuentran saturado. Pero Borjamina, Raúl y Bruno pueden con todo y su buen caracter es lo que les ha hecho conectar con una audiencia que ha ido creciendo poco a poco.

Hace unos días los Mozos de Arousa afrontaban un día más su programa en 'Reacción en cadena' con un objetivo en mente: superar la barrera de los 2.300.000 euros. Tras deshacerse de sus oponentes, llegaba el momento de la verdad, la palabra final. Tras arriesgarse, no iban a sumar ninguna cantidad a su bote y se mantenían en cifras muy parecidas a las que ya estaban.

Enfrente tenían a 'Guerreros del pádel', un grupo de amigos que se conocen gracias a esta disciplina deportiva y que contaban en el programa de Telecinco que el nombre de su equipo se debe a que son "muy luchadores". De hecho, llegaban cuanto menos preparados, puesto que en 'Complicidad ganadora' Ion Aramendi desvelaba que "'Guerreros del pádel' habían practicado hasta más de 800 palabras". Y con grito de guerra incluido. Finalmente, Los Mozos de Arousa acertaban la palabra final de 'La última cadena' y por 16.000 euros se enfrentaban a la última palabra y definitiva. Bruno, Borjamina y Raúl sabían una palabra (filosofía) y la opción del eslabón misterioso les iba a costar la mitad, es decir, 8.000 euros. "Atención, con 2.286.121 euros, si les sumamos 16.000 euros más, superaríais la barrera de los 2.300.000 euros", les recordaba Ion Aramendi.

Pero no iba a resultar nada fácil para los gallegos, que sin utilizar el eslabón misterioso ya se les complicaba. Los tres charlaban, deliberaban y, sobre todo, probaban opciones. Pero se les atragantaba la palabra. Finalmente, Raúl decía que había que comprar y el resto hacía caso: conformidad era la otra palabra. Su palabra elegida era retrospección y Ion les anunciaba, tras unos segundos de angustia, que esa no era la palabra, sí "resignación".

"Faltó encontrar la palabra. No sumamos nada. Pero volveréis el siguiente programa", señalaba Ion, intentando animar a Los Mozos de Arousa, que se mostraban cabizbajos.

Teoría en redes

Como decíamos más arriba, los Mozos de Arousa van camino de cumplir 400 programas en Reacción en cadena. Sus seguidores aplauden su progreso y celebran cada victoria del trío de gallegos. "Me río un montón todas las tardes con estos chicos". "Me encanta...su naturalidad no es fácil mantenerla programa tras programa"

pero hay otra parte de la audiencia que pide un cambio en el programa aunque, eso sí, también vaticinan que perdería audiencia.

Y es que las redes sociales sin un foro en el que se generan todo tipo de teorías y conspiraciones. Una de ellas incluso apunta a que los Mozos de Arousa están contratados por Telecinco debido a los buenos datos de audiencia del programa en un momento en el que la cadena no pasa por su mejor momento. "Cuando vas a destapar que os tienen contratados como actores en el programa para ganar audiencia?", señalaba un usuario.