Adiós a un problemón de la vuelta al cole: cómo eliminar las arrugas de uniformes sin coger la plancha

Esta técnica, que ahorra tiempo y es amigable con el medio ambiente, se está convirtiendo en un salvavidas para quienes desean lucir impecables sin el esfuerzo de planchar.

El método consiste en aprovechar la humedad y el calor de una ducha caliente. Colgar la prenda arrugada en el baño, mientras se toma una ducha caliente, permite que el vapor penetre en las fibras de la ropa, relajando las arrugas. Para resultados óptimos, se recomienda dejar la prenda en el baño durante unos 10 a 15 minutos, asegurándose de que esté colgada en un lugar donde el vapor pueda envolverla de manera uniforme.

Otra alternativa que ha cobrado fuerza es el uso de una botella con atomizador llena de agua. Rocíe ligeramente la prenda con agua y luego estírela suavemente con las manos para alisar las arrugas. Después, colóquela en una superficie plana o cuélguela para que se seque. Para prendas más delicadas, este método es ideal ya que evita el riesgo de quemaduras o daños causados por una plancha caliente.

Además, el secador de pelo también se ha convertido en una herramienta aliada. Aplicar aire caliente directamente sobre las arrugas, mientras se estira la tela con las manos, permite que las fibras se suavicen, logrando un acabado similar al que se obtiene con una plancha tradicional.

Expertos en moda sugieren que estas técnicas no solo son prácticas para el día a día, sino que también son ideales para situaciones de emergencia, como viajes o cuando no se dispone de una plancha. Estos métodos no solo ahorran tiempo, sino que también reducen el consumo de electricidad, contribuyendo a un estilo de vida más sostenible.

Aunque estos métodos no sustituyen completamente a la plancha en casos de tejidos especialmente difíciles o para quienes prefieren un acabado perfectamente liso, representan una solución rápida y efectiva para mantener las prendas presentables en cualquier momento.

Un buen truco que se agradecerá ahora de especial manera con la vuelta al cole, cuando hay que preparar a diario el uniforme o la ropa que llevan a clase los niños.