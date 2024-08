La denuncia de la familia de Luitingo por sus vacaciones: "No volveré".

Las vacaciones de Luitingo y Jessica Bueno les han llevado de vuelta a la costa de Andalucía. Después de unos días de escapada romántica en pareja, ahora se han reencontrado con los padres del cantante para unas vacaciones familiares. Junto a sus hijos, han disfrutado del sol y la playa de Chipiona (Cádiz), una localidad idílica para aprovechar el verano, pero que parece que ha causado algún problema que otro.

Ha sido la madre de Luitingo la que ha salido a quejarse del destino escogido. Pese a sus conocidas playas, el buen tiempo y la gran gastronomía, los servicios que ofrece la localidad no son de los mejores. "Creo que el año próximo no volveré", asumió la madre de Luitingo, disgustada por la experiencia que han tenido este año. Los inconvenientes, no obstante, no les ha evitado pasar un gran tiempo en familia.

Los problemas que han detectado en la localidad es que, al regresar de la playa, por la sequía que está experimentando la zona, no estaban disponibles ni las duchas ni los lavapiés además de que notaron que había una cierta desatención por parte del Ayuntamiento en los servicios de limpieza, problemas con "los contenedores de basura". "Buenas tardes, quisiera hacer una queja al Ayuntamiento de Chipiona . Somos muchos los que venimos y admiramos este pueblo y estás playas que son únicas. Lo que no me gusta es que . .. Lo de los contenedores de basura lo dejaremos para otra historia", dejó por escrito al consistorio la madre de Luitingo.

La alegría del padre de Luitingo

Jessica Bueno y Lutingo sigue con su preciosa historia de amor tras GH VIP y disfrutando de las vacaciones en familia. Con sus respectivas familias se llevan de maravilla; tanto, que estos días la modelo sevillana se ha ido a Chipiona con los padres de su novio, para quienes tanto ella como sus hijos forman ya parte de la familia. Emocionado, Sele de Triana ha querido presumir del plan que ha vivido con sus 'nietos' en Cádiz.

La que también fuera concursante de 'Supervivientes' no puede estar más feliz con la aceptación que tanto ella como los pequeños Fran, Jota y Alejandro han tenido en la familia de José Luis Romero Magro - verdadero nombre de Luitingo -. En el cantante ha encontrado la felicidad más absoluta y no puede evitar derretirse viendo cómo éste cuida y protege a sus hijos como si fueran propios, cuentan desde Outdoor.

Para sus seguidores esta realidad no ha pasado desapercibida; de hecho, cada vez que Luis aparece con los hijos de Kiko Rivera y de Jota Peleteiro recibe comentarios acerca de lo "buen padre" que es. Para ellos es todo un "padrazo" y están deseando que Jessica se quede embarazada de su cuarto hijo para así formar su propia familia junto a Luitingo. Al cantante de 'Operación Camarón', la película de Telecinco Cinema a cuya banda sonora pone voz, le encantaría tener descendencia con 'su Jessi'; para ella, en cambio, tres niños son más que suficientes. Y aunque este pensamiento y realidad podría cambiar en un futuro, lo cierto es que juntos forman una preciosa familia.