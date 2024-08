Desvelan el preocupante estado de salud de Valeri tras el escándalo con Escassi: 'Con ayuda psicológica'

Omar Suárez, colaborador de 'Vamos a ver', ha entrevistado a la madre de Valeri pocas horas antes de que Ana Rosa acogiera a Escassi a la vuelta de sus vacaciones en 'TardeAR'. La madre de Escassi ha explicado cómo se encuentra su hija ante el escándalo de Escassi, que le fue infiel a su expareja María José Suárez con Valeri, una chica latinoamericana transexual afincada en España.

"Claro que está sufriendo con todo lo que están diciendo de ella, y más no siendo cierto. Que extorsiona, que quiere aparentar lo que no es... No creíamos que las cosas fueran hasta estos extremos, que llegaran a decir todas esas cosas y a calumniarla de esta forma. Todo este tema le ha afectado tanto a ella que está con ayuda psicológica", ha comentado la madre.

La madre de Valeri ha querido dejar claro que su hija les mentía para no herir a la familia: "A la familia también le duele mucho todo lo que está pasando porque la realidad no es esa. No, ese temita... no. Ella nos decía otras cosas diferentes por no herirnos. Pero, como yo le digo, estamos asimilándolo".

Omar Suárez le ha preguntado qué le diría a Escassi si lo tuviera enfrente. La madre ha querido ser precavida: "Yo creo que mejor me callaría. Todo se lo dejo a Dios y la conciencia de que está haciendo las cosas mal, todo a su conciencia". A la pregunta de si puede llegar a perdonarle, ha sido franca: "Ha sido injusto con mi hija, pero sí".

Valeri ya ha presentado la denuncia contra Escassi, como adelantaba la periodista Nuria Chavero. "Lo ha hecho porque considera que el jinete no ha cumplido con el acuerdo al que llegaron en un principio", adelantó. Lo que según una versión era un acuerdo por las relaciones sexuales prestadas por Valeri y según la versión del jinete es un caso de extorsión.

La relación Valeri-Escassi

Los problemas amorosos de Álvaro Muñoz Escassi han terminado por llevar al jinete a pasar por los juzgados. Todo se remonta a su relación con María José Suárez, en la que, según Escassi, mantenía una relación abierta con la modelo por lo que él conoció a otra mujer que, más tarde, le había extorsionado. El jinete, con la intención de defender su honor y evitar males mayores, denunció a la mujer, Valeri.

Escassi ha querido escapar de los medios, pero sí que ha aparecido una tercera protagonista: Valeri. La supuesta persona que envió el correo electrónico avisando a María José ha dado alguna que otra declaración en las que esclarece la relación.

Y ahí llega la versión de María José y Valeri, según la cual se trató de una infidelidad, puesto que no había relación abierta, y Álvaro Muñoz Escassi habría llegado a un acuerdo con la joven transexual para mantener relaciones.