La explosión de Alice Campello tras su separación con Morata: 'Última vez que respondo a todo lo que te estás inventando'

Alice Campello ha terminado por estallar en redes sociales. Después de su separación con el futbolista Álvaro Morata, los rumores sobre las posibles razones que habrían llevado al matrimonio a romper se dispararon. Aunque ambos han aclarado en varias ocasiones que no ha habido faltas de respeto, las invenciones y los rumores han seguido saliendo, algo que ha terminado por hartar a los dos, pero que Alice Campello ha dicho públicamente en redes sociales.

El mensaje de Alice Campello en redes sociales

La modelo italiana ha respondido a uno de los muchos rumores que insinuaban que ella le había sido infiel al delantero del AC Milán. "Última vez que responderé a todas las cosas que te estás inventando. Hay tantas cosas bonitas que hacer en verano en vez de pensar en los motivos de la separación de dos personas que ni siquiera conoces, venga ya...", escribía la italiana.

Además, añadía: "Al principio quería controlar la situación porque estaba sufriendo con todas estas mentiras, pero luego me di cuenta de que cada uno pensará lo que quiera y cada uno siempre tendrá todas las fantasías que quiera, no puedo controlarlo".

Alice Campello niega cualquier falta de respeto

La italiana ha sido muy rotunda cuando ha hablado de los rumores sobre posibles infidelidades dentro de la pareja: "Sé la clase de persona que soy y sé la clase de persona que es Álvaro... él sabe que nunca le he faltado el respeto y pondría mi cuerpo al fuego por que él tampoco me ha faltado el respeto. De hecho, no hay vídeos, mensajes, fotos, nada porque nunca ha habido nada, a pesar de que el mundo entero busque algo que no existe".

¿Cómo está Álvaro Morata?

El delantero de la selección española tampoco está atravesando un buen momento, ya que, además de la separación, ha sufrido una lesión que le dejará fuera tres semanas.

El periodista Javier de Hoyos ha hablado con él y ha lanzado la exclusiva en el programa 'D Corazón'. Ha relatado todo lo que el delantero le ha contado, como por ejemplo que "la lesión se ha producido por no poder dormir". "Además, me cuenta que el fútbol le estaba sirviendo para distraerse del tema y centrarse en otras cosas, por lo que esta lesión es una pu*****", añade el periodista.

Además, De Hoyos ha recalcado que Morata no quiere hablar del tema del divorcio y la separación con Alice Campello, porque está cansado de la situación. "Está muy desilusionado y decepcionado con todas las informaciones que han salido en España en las últimas semanas, que no se podría imaginar que se podía publicar todo lo que se ha publicado", explica el periodista.