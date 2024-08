Gisela, de OT, cuenta toda la verdad sobre su embarazo y maternidad a los 45 años: 'No me veo, no me gusto...'

La artista Gisela ha compartido con sus seguidores los desafíos a los que se ha enfrentado tras el nacimiento de su hijo Indiana.

Gisela, que recientemente ha cumplido 45 años, ha revelado que la maternidad no ha sido tan idílica como muchos podrían imaginar. Aunque se siente inmensamente feliz con la llegada de su bebé, el proceso del postparto ha resultado ser más complicado de lo que esperaba. La cantante ha descrito cómo su cuerpo ha pasado por una transformación "enorme" que le resulta difícil aceptar. "No me veo, no me gusto", confesó con total sinceridad, reflejando la lucha interna que muchas mujeres enfrentan después de dar a luz.

El cansancio extremo y la falta de sueño han sido sus constantes compañeros en estos primeros meses. "No dormir dos horas seguidas desde hace casi un año... no estoy tan mal", bromeó, mostrando su sentido del humor característico. Sin embargo, detrás de esas palabras, se percibe la realidad de una madre que está aprendiendo a navegar en un mar de emociones y cambios físicos.

Pero Gisela no está sola en este camino. En su publicación, buscó apoyo entre sus seguidores, lanzando una pregunta que muchas mujeres se han hecho: "¿Alguien más como yo por aquí? ¡Decidme algún secreto!". Y, como era de esperarse, no tardaron en llegar las muestras de cariño y solidaridad. Figuras conocidas como Elsa Anka y Rocío Madrid no dudaron en mostrarle su apoyo, recordándole que cada mujer tiene su propio ritmo de recuperación y que la belleza va más allá de lo físico.

El viaje hacia la maternidad de Gisela ha sido especialmente duro. Aparte de lidiar con los cambios postparto, ha tenido que enfrentarse a las críticas por ser madre a los 45 años. Su camino no ha sido sencillo: tuvo que pasar por una operación pocos días después de dar a luz y sufrió dos abortos antes de que Indiana llegara a sus brazos.

Con su habitual valentía, Gisela ha decidido tomarse el tiempo necesario para adaptarse a esta nueva etapa de su vida. "Me va a tocar currármelo de lo lindo para sentirme bien con mi físico", confesó, dejando claro que está dispuesta a trabajar en su bienestar físico y emocional.