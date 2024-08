Toda la verdad sobre la guerra entre Maite Galdeano y Sofía Suescun: 'Tranquilo porque todo esto lo tenemos preparado'

Nuevo capítulo en el interminable culebrón protagonizado por Sofía Suescun, Maite Galdeano y Kiko Jiménez. Después de que la semana pasada saltara la noticia de que la influencer había echado de casa a su madre tras una fuerte discusión, Galdeano tiraba de la manta asegurando que el cambio de actitud de su hija se debía a o influenciada que está por parte de su novio, Kiko Jiménez.

A través de unos comentados stories, la de Navarra describía al influencer como "el ser" y lo acusaba de manipular a su hija. Sin embargo, rápidamente, la pareja salió a desmentir tales acusaciones reconconociendo en un comunicado en Instagram que "llevo años callando este problema y mi madre necesita ayuda", eran algunas de las polémicas palabras que Sofía Suescun publicaba sobre este tema.

Por el momento lo que se sabe es que Maite Galdeano se encuentra en Murcia después de que su hija le vetase la entrada en su casa y cambiase incluso las cerraduras y que por su parte, la pareja ha optado por tomar la vía legal e interponer una orden de alejamiento sobre la navarra.

En los últimos días, la guerra familiar ha seguido regalando momentazos. El último tiene que ver con la veracidad o no de toda la historia que tras días de especulaciones parece que empieza a aflorar la verdad de este asunto.

Ahora, Marta López ha arrojado más luz sobre uno de los culebrones del verano al hablar de un posible montaje.

Montaje

El pasado viernes, Sofía Suescun se sentaba en '¡De viernes!' para hablar del infierno que habría vivido durante toda su vida junto a su madre y por el cual habría romper cualquier tipo de vínculo, al menos por el momento, con Maite Galdeano.

Este enfrentamiento familiar no para de generar noticias y este martes, Marta López ha contado en exclusiva para 'Vamos a ver' lo que Maite Galdeano iría diciendo a su círculo más cercano de Murcia sobre su crisis familiar con su hija Sofía y por cuyos comentarios dejaría ver que todo se trataría de un montaje.

"Es verdad que lo han escuchado porque esta información me llega por una persona que conozco desde hace más de veinte años y es una fuente totalmente fiable que sé que es verdad lo que me cuenta. Otra cosa es que sea verdad lo que dice Maite, que vamos a ponerlo en cuarentena, pero va a seguir haciéndoles daño a Kiko y a Sofía", ha comenzado.

La colaboradora ha continuando dando datos de estas conversaciones de Maite: "Una persona que tiene un piso en la misma urbanización que Maite en Murcia ha escuchado todo, incluso gritos. Cuando la ha oído hablar por teléfono con alguien que no sabemos quién es, lo que Maite decía era: "Estate tranquilo porque todo esto lo tenemos preparado. No te preocupes. Primero va a ir ella y luego voy a ir yo a televisión.

Sobre su conocido ataque de ansiedad, Maite habría dicho: "Voy a decir que voy a un hospital porque tengo un ataque de ansiedad, pero no tengo un ataque ni nada. Todo esto está preparado y yo estoy bien. Me he tenido que ir de allí para que todo parezca que es verdad", ha finalizado.