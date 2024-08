La guerra televisiva se desmadra: un colaborador del nuevo programa de Carlos Latre carga contra Broncano y Motos

El estreno de 'Babylon Show', el nuevo programa de Carlos Latre, ha traído consigo diferentes reacciones. Con Luis de la Fuente como primer invitado el programa se estrenó en Telecinco con buenos datos en la audiencia, aunque no tuvieron la competencia que van a tener en las próximas semanas.

José Fernández-Pacheco, más conocido como Josie, ha hablado con 'El Televisero' sobre la competición de audiencias que habrá próximamente.

El ataque de Josie a Pablo Motos y David Broncano

En la entrevista, el colaborador de 'Babylon Show' ha tratado diferentes temas. Por ejemplo, ha hablado sobre qué invitado le gustaría que viniera al programa: "Sin duda, lo tengo muy claro, después de lo que ha pasado este verano y el momento épico que nos dio, esa es Amaia Montero".

"Me encantaría que Amaia Montero pasase por allí y le hiciéramos una procesión con todo el público de rodillas poniendo a esa persona en el pedestal que merecía y que al final ha tenido que venir Karol G a dárselo. O sea, es una diva que no hemos sabido valorar, como tampoco supimos valorar a Gracita Morales. Eso en España pasa mucho", añadía Josie.

Sin embargo, ha sido contundente cuando le han preguntado por la competición en audiencia que va a haber entre 'Babylon Show', 'El Hormiguero' y 'La Resiliencia' de David Broncano. "¡Qué miedo! Es que a mí A y B, me dan lo mismo. Nosotros, que somos el abecedario entero metido en un frasco y cocteleado así, agitado y no mezclado, con lo cual esto es la tercera vía".

"Si tú quieres conectar con la nouvelle vague, ven a ‘Babylon Show’, porque lo otro es A o B, y al final, ¿sabes lo que te sientes? Un consumidor de una pelota de ping-pong. Es que paso. Yo no voy a jugar al ping-pong. Yo juego a esta fiesta. Y ya está. Los demás que jueguen al ping-pong. Eso me da mucha pereza. Esto tiene de todo. Muchos ingredientes. Esto no es ni A, ni B, es C, D, Z, W", añadía el colaborador, dejando la polémica sembrada para las próximas semanas.