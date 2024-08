María Patiño, tercera en discordia tras el enfrentamiento contra Jorge Javier y Ana Rosa: 'Una lección magistral'

María Patiño no se ha quedado fuera del asunto más comentado en lo que respecta a la televisión de las últimas horas y ha hablado. La expresentadora de Telecinco, que abandonó la cadena junto a la mayoría de sus compañeros tras el cierre de 'Sálvame', ha resurgido en su faceta de conductora principal con 'Ni que fuéramos Shhh', un proyecto que nació para las plataformas en streaming pero cuyo éxito inmediato les catapultó de nuevo a la parrilla de la pequeña pantalla.

El nuevo competidor de 'TardeAR' desembarcaba en su horario habitual con el mismo elenco junto al que Jorge Javier trabajó más de una década, aunque sin el mítico presentador a bordo. Y es que él sí tuvo la oportundiad de reflotar con un nuevo programa que sin embargo fracasó, pero a los pocos meses su 'Diario de Jorge' volvió a llamar a la puerta para ocupar el puesto de 'Así es la vida'.

Hace tan solo unas horas se vivió un momento histórico en cuanto a la batalla por los mejores horarios televisivos respecta: Ana Rosa traía a Jorge Javier a su programa para charlar frente a las cámaras tras los rumores entorno a una pésima relación entre ambos. No obstante, lo más destacado de la conversación no ha sido otra cosa sino los dardos de Jorge Javier a su compañera de profesión que ya se han hecho virales.

No faltaron argumentos en su reproche: el robo de su franja horaria, sus opiniones políticas, los temas a tratar en su programa, la realización... Toda una serie de comentarios dichos a la cara que han revolucionado las redes sociales y que tienen a todo el panorama mediático opinando. Quien no ha querido faltar ha sido María Patiño, que con un sutil mensaje de X (antigua Twitter) ha dejado claro su posicionamiento: "He trabajado con los dos y sólo puedo decir q es una lección magistral de ver, notar, palpar, sentir q por fin algo es real".