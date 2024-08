'Se muere': Cristian Suescun cuenta la verdad sobre el grave problema de Maite Galdeano

Cristian Suescun ha roto su silencio y por fin ha hablado del conflicto que ha rodeado a su familia durante las dos últimas semanas. El hermano de Sofía Suescun e hijo de Maite Galdeano ha vuelto de sus vacaciones con las cosas claras para darle una última estocada a su madre de manera pública.

Lo ha hecho sentado en los platós de Telecinco, donde ha concedido una entrevista en la que ha dado todo lujo de detalles sobre su infancia y la relación actual que ambos hijos mantienen con Galdeano. "Mi madre ve en mí el fiel reflejo de mi padre. Soy el hijo olvidado. Ha tenido una infancia muy mala y en cierta medida puedo entender su actitud", comenzaba confesando dolido.

Según el entrevistado, los motivos de su madre habrían girado en torno a su pasión por la pequeña pantalla: "Ella se muere por la televisión. Esto no, mamá, esta es nuestra vida". Y es que la sinceridad de Cristian ha sido tal que incluso ha relatado cómo sucedió la salida de Maite Galdeano de la casa de Sofía Suescun: "Sofía aporreó la puerta, le abro y me la encuentro desconsolada, llorando. Le dije que le iba a decir que se fuera a La Manga y que lo había dejado con Kiko. Mi madre pasa dos días allí y me dice que tengo que acabar con Kiko, que tengo que destruir la relación".

Las declaraciones de Cristian Suescun llegan en un momento en el que cada vez crece más el rumor en torno a un presunto montaje, tal y como habría confesado a su entorno la misma Maite Galdeano. De momento, solo se ha ofrecido un adelanto de la entrevista en exclusiva a Suescun.