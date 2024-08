Paran en directo el programa de Ana Rosa: se derrumba en el suelo entre lágrimas en plena polémica con Jorge Javier

La tragedia se ha cebado con la familia Goyanes, tan solo 19 días después del fallecimiento de su padre, Carlos Goyanes, en Marbella se encuentra el cuerpo sin vida de Caritina Goyanes mientras dormía la siesta en su su domicilio de la Costa del Sol a causa de un infarto. A esta sorprendente noticia, hay que sumarla también la triste pérdida tambien de Tito Goyanes, hermano de Carlos y que falleció hace tan solo 24 horas también debido a un infarto.

A la espera de conocer más detalles sobre esta tragedia que ha sacudido a la familia en un mes negro, todo apunta a que habría sido un infarto fulminante el que habría acabado con la vida de la hija de Cari Lapique y hermana de Carla Goyanes que se encuentras destrozadas por la noticia.

Hay que recordar que Caritina era una mujer emprendedora, de éxito y a cargo del catering SixSens con el que estaba completamente entregada. Felizmente casada desde hace más de catorce años con su marido Antonio Matos, el matrimonio tiene dos hijos, Pedro y la pequeña Cari.

Lágrimas en TardeAR

Completamente derrotada, así hemos encontrado a Lolita Flores al preguntarle por el fallecimiento inesperado de Caritina Goyanes en su Marbella a los 46 años. Recordando inevitablemente la tragedia que también vivió su familia tras el fallecimiento de su madre, Lola Flores y su hermano, Antonio, Lolita no podía ni articular palabra ante las cámaras de Europa Press.

Agradeciendo el cariño recibido por parte de la prensa, pero sin querer comentar nada sobre la triste noticia del fallecimiento de la hija de Cari Lapique, Lolita se detenía en plena calle sin poder esconder la tristeza que siente por este duro trance que vive la familia Goyanes que despedía a Carlos hace tan solo 19 días a causa de un infarto.

"Sobre todo para su familia" respondía Lolita cuando le daban ánimos para superar esta triste noticia de la pérdida de Caritina. Sin lugar a dudas esta triste noticia hacíaa recordar a la actriz el duro suceso al que también se enfrentó su familia hace años cuando sufrió la pérdida de Lola Flores y tan solo quince días después la pérdida de Antonio Flores a sus 33 años.

El cara a cara más esperado

Con el arranque de la segunda temporada de 'TardeAR', Ana Rosa Quintana ha querido tener a Jorge Javier Vázquez en plató para dar su entrevista más esperada, con la que volvía al plató donde pasó 14 años, pero antes protagonizaban un divertido momento en directo. Jorge Javier Vázquez, que afirmaba no había entendido al principio tanto revuelo por esta entrevista, explicaba que había llegado a una conclusión: "Estaba ayer en la cocina y decía: '¿yo que tengo con ella? ¿por qué le da a la gente tanto morbo?' Y dije: 'claro, lo del verano pasado, que te cargaste mi programa'. Dije: 'si yo la llegué a odiar el verano pasado con toda mi alma".

Tema en el que profundizaban, entre risas y mostrando el buen rollo que hay entre ellos. Del que Ana Rosa quería dejar claro que esto no fue así: "No deberías fiarte de lo que dicen, si no llamar por teléfono y preguntar, ¿tú crees que yo tenía alguna necesidad de venirme a la tarde?". Como también quería dejar completamente claro que ella "jamás ha criticado a 'Sálvame' ni a ningún compañero" y que ha tenido muy buen relación con los productores y directores de este programa: "Ha habido discrepancias, pero no enfrentamientos". Además, mientras ambos repasaban las palabras que Jorge Javier le ha dedicado a la presentadora durante ese tiempo, Ana Rosa le recalcaba que "es muy bueno, muy empático y muy gracioso" aunque ha tenido una mala temporada: "No eras tú y te lo dije con todo el cariño".

Lo que ambos dejaban claro es que nunca ha habido un problema real entre ellos. "Ahora me estás cayendo bien", decía entre risas Jorge Javier, a lo que Ana Rosa reaccionaba: "Siempre te he caído bien". Y este confirmaba: "La verdad es que sí". Y, es que, aunque Jorge Javier confirmaba de nuevo que la ha "odiado mucho durante una temporada" por todo lo que pasó hace un año, Ana Rosa volvía a dejarle claro lo que pasó: "¿Tú crees que eso lo decidí yo? No, que quede muy claro".