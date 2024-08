Preocupación por el estado de salud de María José Campanario tras salir a la luz una inesperada foto: 'Hace más de un año me detectaron...'

María José Campanario no es dada a pronunciarse públicamente. Tanto ella como su marido, Jesulín de Ubrique han adoptado un perfil bajo apartándose de la primera línea mediática y dedicándose a su familia.

Sin embargo, la mujer del diestro sí es asidua usuaria de la redes sociales. Su perfil de Instagram es la ventana elegida por mery_land_ como se llama en la red social, para felicitar a su marido por su cumpleaños o defenderse de las críticas que en ocasiones recibe.

Ahora, la odontóloga ha tenido que hacer frente a la lluvia de mensajes que ha recibido en redes a raíz de sus cambios de peso. Algo que ha hecho que la mujer de Jesús Janeiro explote y recurra a una imagen de hace 14 años para lanzar unas contundentes palabras.

María José explota en Instagram

La última en comcomprobar el hate que puede haber en redes ha sido María José Campanario, que tras publicar una imagen reciente luciendo un 'look' dos piezas, ha visto como su foto ha recibido algunos comentarios que no le han hecho demasiada gracia, hablando de su peso. Por eso ella misma ha querido lanzar un breve comunicado al respecto, respondiendo a todos aquellos que no dejan de hablar del cuerpo de los demás, y pidiendo, "por favor", que esta práctica se termine.

María José Campanario / Instagram

"Muchas de las que habláis de mi peso no os acordáis de esta foto de 2010. Pesaba 47 kilos. Aun así, tenía que escuchar que estaba gorda. Por favorcito, dejad de hablar del peso de los demás y de los cuerpos ajenos. No tenéis ni idea de lo que puede haber detrás de una pérdida o ganancia de peso. Estoy mejor, es lo único que me importa", escribe contundente en su perfil de Instagram, donde más de 62 mil personas siguen sus pasos y algunas, incluso, se han parado a preguntarle, directamente, cómo ha hecho para bajar de peso.

"María José, ¿cómo conseguiste perder peso, cuánto perdiste? No pienses mal, pero tengo una amiga que lo pasa muy mal y con la medicación le es imposible, se encuentra mal con ella misma y antes de la enfermedad era delgada, pero no puede dejar la medicación y no puede conseguirlo... creo que eres un ejemplo si lo pudieses decir para ella y otras", le escribe una de sus seguidoras.

La odontóloga no ha dudado en responder: "De hecho he cogido unos seis kilos. Hace más de un año me detectaron un montón de intolerancias alimenticias y desde que dejé de comer las cosas a las que soy intolerante, empecé a estar menos inflamada. Pero mi caso es mi caso, yo no puedo recomendar cosas que escapan a mi competencia. De hecho, una de las cosas a las que era intolerante era a excipientes de medicación que tenía puesta, pero repito, esto es competencia de un internista y/o de un reumatólogo, no algo de lo que se pueda preguntar en redes sociales", dice la mujer de Jesulín.

"Por otra parte, lo más importante es estar bien, no más delgada. No recurráis a preguntar en redes algo que hay que preguntar a un médico, por favor", recalca. "Lo importante es que se encuentre mejor, de verdad. El peso es absolutamente secundario. Que busque a un internista o reumatólogo que le ayude con la inflamación", zanja Campanario.