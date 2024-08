Alice Campello huye de España tras su ruptura y elige un destino muy cerca de Morata...

Alice Campello y Álvaro Morata han protagonizado la ruptura más sonada del verano, o una de las más. El futbolista español y la modelo italiana anunciaron su separación a través de las redes sociales, algo que sorprendió a todos porque era una de las parejas más consolidadas de la actualidad. Ahora, Alice Campello ha decidido abandonar Madrid rumbo a Italia.

Alice Campello abandona Madrid

Según ha podido confirmar y explicar el periodista Javier de Hoyos, la modelo italiana habría salido de la capital española para poner rumbo a su país de origen, Italia, en concreto a la ciudad en la que ella nació, Venecia. Campello ha puesto rumbo a Italia con sus cuatro hijos y tres cuidadoras.

La modelo a italiana acude por lo tanto al país en el que está Álvaro Morata, ya que es nuevo jugador del AC Milán, algo que podría suponer un reencuentro entre ambos, o simplemente que Alice Campello quiere pasar un tiempo en su ciudad natal.

Además, Alice Campello ha compartido un post en Instagram contando el regalo que le había hecho una seguidora mientras estaba en el avión. La italiana ha dejado un mensaje muy emotivo en la publicación: "Estaba en el avión cuando se me ha acercado una chica y me ha regalado este libro emocionada".

"Cómo nos sorprende la vida a veces.. Cómo sabe quitarnos y darnos al mismo tiempo. Ella no lo sabe pero me ha alegrado el día y me ha entrado directamente en el corazón. Qué bonita la gente bonita. Ana, espero que este viaje que estás haciendo con tu novio te deje muchos recuerdos bonitos, a mí me has dejado uno precioso", concluía.

Campello explotó en redes sociales por los falsos rumores

La modelo italiana respondió a uno de los muchos rumores que insinuaban que ella le había sido infiel al delantero del AC Milán. "Última vez que responderé a todas las cosas que te estás inventando. Hay tantas cosas bonitas que hacer en verano en vez de pensar en los motivos de la separación de dos personas que ni siquiera conoces, venga ya...", escribía la italiana.

Además, añadía: "Al principio quería controlar la situación porque estaba sufriendo con todas estas mentiras, pero luego me di cuenta de que cada uno pensará lo que quiera y cada uno siempre tendrá todas las fantasías que quiera, no puedo controlarlo".