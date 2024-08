La contundencia de Marta Riesco a la hora de describir 'El Diario de Jorge': "Tengo mis cosas con él".

Marta Riesco ha sido una de las grandes revelaciones televisivas en la temporada anterior. De la mano de 'Ni que fuéramos Shhh', la reportera ha vuelto a resurgir después de su accidentada salida de Mediaset, en donde tuvo sus más y sus menos con Ana Rosa Quintana, entre otras. Riesco cuenta con una fuerte personalidad que, en varias ocasiones le ha jugado una mala pasada, pero con los errores, también ha ido aprendiendo y ahora afirma estar pasando por un gran momento.

A nivel laboral cuenta con un gran puesto en 'Ni que fuéramos Shhh' y a nivel sentimental parece que ha encontrado el amor después de algún que otro fracaso. Riesco también es una habitual en los podcasts del corazón en los que contesta con una sinceridad rotunda. La actualidad pasa por el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez, 'El diario de Jorge', que no acaba de arrancar en audiencia.

"No estoy viendo el programa, he estado todo el verano sin ver el programa, no puedo opinar mucho. Jorge es un crack en lo suyo, se sale sea el programa bueno o malo, seguro que Jorge lo está haciendo entretenido. Aunque, sabéis que tengo mis cosas con él, que he contado muchas veces, pero a nivel profesional me parece un crack, siempre lo diré, pero el programa no lo he visto", ha comentado sobre el programa, dejando claro que no está muy atenta de lo que ocurre en su antigua cadena.

¿Maternidad a la vista? Esto ha dicho Marta Riesco

La madrileña ha colgado en sus historias de Instagram una caja de preguntas para que sus seguidores le dejen dudas y temas sobre los que quiera hablar Riesco. Entre otros, le han preguntado si le gustaría quedarse embarazada a corto plazo. "Me encantaría, ahora mismo lo veo todo claro. Respecto a mi relación estoy súper feliz y súper tranquila, y también estoy muy contenta en el tema laboral", respondía Riesco.

Además, sus seguidores también le han preguntado por su relación con Alejandro Caraza, a lo que también ha querido responder: "Me siento súper segura con él, nunca he vivido una relación así, ya sabéis que mi anterior relación me daba de todo menos seguridad". "Con Alejandro es todo diferente, nos llevamos súper bien, nos reímos muchísimo, él me está animando un montón todo el rato. Además, ya sabéis que hace más de un mes dejé las pastillas de la depresión, y me alegro de haberlo hecho teniendo al lado a alguien como Alejandro", añadía Riesco.