La influencer se encuentra actualmente en Barcelona, donde está aprovechando la última semana de agosto con familia y amigos en uno de sus mejores momentos.

Este miércoles ha aprovechado para sincerarse con sus seguidores sobre cómo está llevando el embarazo.

"Como digo todo el rato me siento super afortunada porque estoy teniendo un embarazo fenomenal. Obviamente, pues tengo síntomas. Es el tercer trimestre, un recto final, pero estoy bastante bien así", cuenta la influencer a sus seguidores a través de las redes sociales.

Se encuentra estupendamente y vive con ilusión el paso de los meses.

Y es que desde que anunció su embarazo el pasado mes de abril, ha sido muy transparente con su comunidad.

"Lo que más es mucha presión aquí abajo, que me siento a veces cómo me frustro porque me cuesta. No me puedo agachar, me cuesta levantarme, moverme. Tengo un poco de reflujo constante, pero ya me estoy acostumbrando. Estoy ya deseando que llegue el parto ya, aparte porque las ganas de conocer a mi hija son cada vez más, siento que llevo tres años embarazada", afirma Dulceida emocionada.