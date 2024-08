Una exganadora de Gran Hermano se abre y detalla el calvario tras su ruptura: 'Antisocial y asexual'

Lucía Sánchez, en su canal de MTMAD, ha explicado cómo fue la relación amorosa con su ex pareja Isaac Torres. Tras sincerarse sobre le trastorno que sufre, ha querido explicar la asexualidad que vivió junto a Torres debido a las inseguridades y traumas que le creó.

"Es muy complicado salir de ahí", comentaba Sánchez en su canal. Ha admitido haber pasado ciertos traumas con el padre de su hija que hasta hace poco ha tenido que sufrir. La gaditana, tras la separación con Isaac Torres, quiso cambiar el testamento y proteger a su hija de su ex pareja, que tantos traumas e inseguridades le había creado.

"Me volví completamente antisocial y asexual", comentaba Sánchez, visiblemente afectada. Ella misma, dice, se vio sumida en el problema y tuvo que necesitar ayuda psicológica para salir de estos escollos. Recientemente, Lucía Sánchez ha finalizado la relación amorosa con Álvaro Boix, pero ha querido dedicarle algunas palabras de agradecimiento: "He superado el problema. Ya me puedo relacionar con normalidad".

Aunque haya roto con Boix, le guarda cariño, aunque apunta que "el camino era trabajar en mí". Ha querido mandar un mensaje de apoyo a todo aquel o aquella que está sufriendo algo parecido y ha aconsejado que lo exterioricen cuanto antes.

De ruptura en ruptura

Lucía Sánchez y Álvaro Boix ya no están juntos. Así lo confirmó la influencer cuando le han preguntado por su relación con Boix en un directo de Instagram. Después de pocos meses de relación, su romance habría terminado. Sin hacer caso omiso a los rumores, Lucía ha salido a confirmar hoy sin mencionar a Isaac que estaba "solterísima". Lo ha hecho a través de unas preguntas y respuestas de Instagram en el que sus seguidores han querido saber su situación sentimental, a la que ha respondido sin tapujos: "Siempre lo he dicho y os lo vuelvo a prometer, el día que tenga pareja estable y seria os lo contaré con orgullo, lo juro".

La audiencia de Telecinco alzó, con el 53,1% de los votos, a Lucía Sánchez como vencedora de la segunda edición del reality "GH Dúo". Una concursante que ha dado mucho de qué hablar a lo largo de su trayectoria.