El gesto de Suso que ha enfadado a Marieta tras dar un paso trascendental en su relación: 'Me dejó sola'

Marieta y Suso Álvarez son una de las parejas del verano. Desde que anunciaron su relación a través de las redes sociales con un emotivo post en Instagram, no han dejado de presumir el uno del otro, compartiendo constantemente lo enamorados e ilusionados que están. Ahora, ambos han dado un gran paso, y Marieta ha conocido a la familia de Suso.

"No quieren que Suso conozca a otra chica"

La influencer ha compartido en su canal de 'MtMad' cómo ha sido la experiencia de conocer a la familia de Suso Álvarez, su pareja, cuando han ido de viaje a Andorra: "Me han acogido muy bien y le han dicho a Suso que no quieren conocer a otra chica, así que le toca centrarse en mí más de lo que ya está".

Sin embargo, Marieta ha sembrado las dudas y el 'hype' cuando, justo después de decir esas palabras, movía el dedo anular de la mano, haciendo ver que Suso le tiene que pedir matrimonio próximamente, algo que no sorprendería, ya que, a pesar de llevar poco tiempo juntos, ambos han mostrado sus ganas de formar una familia.

Además, ha querido contar cómo le ha caído cada uno de los miembros de la familia de su pareja, con una ilusión y una enorme sonrisa: "La primera a la que conocí es a su hermana Yara, y luego a su madre. Tiene buena pinta de suegra, es muy amable, me cayó bastante bien". Por otra parte, también explicaba lo que le había gustado y lo que no: "Dormimos en la casa de su madre, donde Suso se había criado, me hizo ilusión, su familia se parece mucho a la mía, somos nobles y lo más importante que tenemos es la familia, aunque hubo una cosa que no me gustó de Suso, me dejó sola, aguanté para que me acogieran en la familia".

¿Embarazo a la vista?

Marieta compartió una historia hace días en su perfil de Instagram en la que cuenta la última anécdota con su pareja. Mientras ambos viajaban en coche para disfrutar de unas vacaciones veraniegas en Andorra, Marieta lanzó una pregunta que pilló a Suso por sorpresa.

"Estaba yo en el coche, tan agustito con mi súper novio, y le digo 'amor, ¿Valeria?'", cuenta la influencer entre risas. Suso sin saber de qué estaba hablando su pareja, no supo que decir, pero Marieta se estaba refiriendo a un posible nombre para su futura hija.

Sin embargo, Suso se tomaba su despiste con humor y risas, y le sugería a su novia que se hiciera un canal de YouTube llamado 'Los mundos de María'. Además, bromeaba diciendo: "Amor, ¿qué podemos hacer para desayunar dentro de 17 años?".