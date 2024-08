Lutingo desvela la feliz noticia con Jessica Bueno tras la paternidad de Jota Peleteiro: 'Pienso cuidarlo y mimarlo'

Jessica Bueno cumple 34 años en un momento muy dulce de su vida. La exconcursante de 'GH VIP' encontró en el reality de Telecinco el amor al lado de Luitingo, cantante sevillano que ha querido sorprender a la modelo con un romántico regalo en el que espera sea el primero de los muchos cumpleaños que espera poder vivir y celebrar a su lado.

José Luis Romero Magro - verdadero nombre del cantante de Triana -, se encuentra en plena gira de verano. A pesar de tener su agenda repleta de conciertos por toda Andalucía, el sevillano no descuida su relación de pareja con la de Los Molares, que intenta acompañarle a él y a su banda a todos sus conciertos. Este fin de semana, Miss Sevilla 2009 ha podido celebrar su cumpleaños con los suyos. El mismo día 17, su novio tocaba en la feria de Málaga y ella, que podría haberse quedado en su pueblo junto a sus padres, su hermano o sus hijos, no dudó en acompañarle. Allí, Luitingo decidió sorprenderla con un peculiar regalo. Más tarde regresaban a su casa familiar en el pueblo para vivir también en familia este día tan especial.

Para ella, que ha asegurado a través de sus redes sociales que su novio ha sido su "regalo favorito" de este año, que el compositor le haya cantado su canción el día de su cumpleaños ante un centenar de personas ha sido algo mágico que jamás olvidará. "No sé ni por donde empezar… pero vivir tus 34 años a tu laíto va a ser una pasada. Quién nos iba a decir a nosotros donde nos íbamos a conocer, cómo y demás", escribe mientras promete estar "el uno para el otro, y el otro para el uno". "Me alegro muchísimo de que Dios nos haya puesto en el camino", agradece mientras reconoce que continúa dándole "vergüenza mirarte a los ojos fijamente (sobre todo cuando canto), decirte que no las hay ni más guapa, ni más bonita en todos los sentidos".

La paternidad de Jota Peleteiro

Jota Peleteiro regresa a Bilbao tras varias semanas en Arabia Saudí. Después de visitar La Meca y tras conocerse su futura paternidad con Ajla Peleteiro, el exmarido de Jessica Bueno se instala de nuevo en la casa que compartía con la exconcursante de 'GH VIP'. Desde la misma, ha reaparecido con un inesperado consejo. . "Estamos de vuelta por casa", ha celebrado el gallego y recientemente convertido al islam, que ha continuado hablando de su filosofía de vida. El de A Pobra do Caraminal no suele dirigirse a sus seguidores a través de la pantalla. Sus redes sociales están casi más orientadas a su perfil profesional que al personal, aunque hace tiempo estuviesen llenas de imágenes y momentos con Miss Sevilla 2009 y los hijos que nacieran fruto de este matrimonio, los pequeños Jota y Alejandro."No suelo dar muchos consejos y no suelo meterme nunca en lo que haga cada uno", dice mientras mira a cámara y reaparece "después de varias semanas trabajando fuera y prácticamente sin tiempo de hacer nada...", cuentan desde Outdoor. Para él, la importancia de cuidarse y de encontrar el equilibrio entre la mente y el cuerpo es fundamental. Por ello, y aunque no acostumbre a hacerlo, ha querido grabarse desde el gimnasio de su casa de Mungia - la cual lleva tiempo tratando de vender - para realizar "la mejor recomendación para cualquier persona".

"No hay mejor recomendación para cualquier persona que el deporte. El deporte es algo fundamental para mantener tu mente clara, seguir centrado en tus objetivos... Muchas veces hay muchos obstáculos en la vida, pero hay que seguir siempre para adelante", cuenta dando a entender que podría haber algo en su vida que le inquieta en estos momentos.