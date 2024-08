María José Suárez no se calla tras la entrevista de Ana Rosa a Escassi: "El verano más largo de mi vida"

Días después de la entrevista que concedió Álvaro Muñoz Escassi a Ana Rosa en 'TardeAR', María José Suárez ha respondido a los micrófonos de 'Vamos a ver' sobre la entrevista y su retorno después de las vacaciones de verano.

Después de que saliera a la luz la infidelidad de Escassi a Suárez y las posteriores imágenes en las que aparecía Escassi con Hiba Abouk, la modelo ha contestado a los micrófonos de Europa Press: "Estoy muy contenta. El verano ha ido bien, pero ya estaba cansada de verano... estoy contenta porque ya se ha terminado que empecé en junio de crucero y ha sido el más largo de mi vida".

Le han preguntado si la hija de Escassi ha dejado de seguirla en redes, a lo que ella ha contestado de manera clara: "No lo sé, la verdad es que no me he parado a comprobar eso".

Escassi, cuando era preguntado por Ana Rosa sobre la ruptura con la Miss España, contestaba: "Las parejas con parejas, cada uno tiene su percepción de lo que vive y cómo lo vive. Pasan las cosas que pasan, se terminan y punto". "Para mí, mi percepción de mi relación era abierta, pero cuando dije que era una relación abierta no me refería a que cada uno se podía liar con quien quisiera", añadía el jinete.

Quiso mandarle unas buenas palabras a las que ella no ha hecho ninguna referencia: "Hemos vivido unos años muy bonitos, me quedo con eso y le deseo que le vaya muy bien, que sea feliz. Es una persona maravillosa, pido disculpas por los errores que haya cometido".

María José Suárez ha vuelto

María José Suárez ha sido sin duda una de las protagonistas del verano. La modelo se convertía sin quererlo en pasto de plató y portadas desde que se conociera su sonada ruptura con Álvaro Muñoz Escassi y más aún cuando se descubrió por qué había acabado su noviazgo. Una infidelidad era el detonante de que la pareja rompiese y empezaran a salir detalles de cómo se había producido el fatal desenlace entre la modelo y el jinete tras 3 años de amor.

El culebrón entre Escassi y María José Suárez sigue coleando. Y máxime cuando Escassi será ahora colaborador de "TardeAR" en Telecinco, rivalizando televisamente con su expareja, colaboradora en "Y ahora Sonsoles" de Antena 3. Parece ser que, al menos, a raíz del desagradable final de su relación, con infidelidad de Escassi de por medio, han encontrado trabajo televisivo.