Marta Peñate destapa lo que hay detrás de la guerra de Sofía Suescun y Maite Galdeano: 'Fraude lo que está haciendo esta gente'

Nuevo capítulo en el interminable culebrón protagonizado por Sofía Suescun, Maite Galdeano y Kiko Jiménez. Después de que la semana pasada saltara la noticia de que la influencer había echado de casa a su madre tras una fuerte discusión, Galdeano tiraba de la manta asegurando que el cambio de actitud de su hija se debía a o influenciada que está por parte de su novio, Kiko Jiménez.

A través de unos comentados stories, la de Navarra describía al influencer como "el ser" y lo acusaba de manipular a su hija. Sin embargo, rápidamente, la pareja salió a desmentir tales acusaciones reconconociendo en un comunicado en Instagram que "llevo años callando este problema y mi madre necesita ayuda", eran algunas de las polémicas palabras que Sofía Suescun publicaba sobre este tema.

Por el momento lo que se sabe es que Maite Galdeano se encuentra en Murcia después de que su hija le vetase la entrada en su casa y cambiase incluso las cerraduras y que por su parte, la pareja ha optado por tomar la vía legal e interponer una orden de alejamiento sobre la navarra.

En los últimos días, la guerra familiar ha seguido regalando momentazos. El último tiene que ver con la veracidad o no de toda la historia que tras días de especulaciones parece que empieza a aflorar la verdad de este asunto.

Ahora, ha sido Marta Peñate la que ha roto su silencio y ha lanzado su esperada opinión sobre el conflicto familiar. La que fuera gran amiga de Sofía Suescun y con la que rompía tras su paso por Supervivientes All stars, no se ha cortado al hablar de la guerra entre su examiga y Maite Galdeano.

Peñate opina

Marta Peñate ha roto su silencio sobre el conflicto familiar de Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Maite Galdeano. Tras las incesantes preguntas de sus seguidores, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' se ha pronunciado sobre la guerra familiar de la ganadora de 'Gran Hermano' y su madre, que han cortado ese lazo que tanto las unía. Aunque no quería "hacer leña del árbol caído", la colaboradora canaria no ha podido evitar decir lo que piensa de todo este "show familiar".

"Con el tema de Maite y de Sofía no me estoy manifestando porque no quiero hablar… ¿Mi opinión es tan importante?", se preguntaba Marta Peñate en un principio. Pero sí, claro, para sus cientos de miles de seguidores lo que piensa ella de esta guerra familiar es crucial. Los fans de Peñate quieren saber qué piensa después de su conflicto con Suescun en 'Supervivientes All Stars', donde rompieron su amistad de manera definitiva.

"Tanto la madre, como la hija, como el novio. Me hicieron daño, fueron crueles conmigo, con mi novio y con todo el mundo que pasó por ahí. A mí se me dijo que yo tenía un 'baby show', que si yo estaba jugando con el tema de mi infertilidad... Pero si lo mío era un 'baby show', esto es un 'family show'. Yo estoy siendo muy respetuosa y no me estoy metiendo en absolutamente nada de toda esa familia", señala la que fuera concursante de 'Gran Hermano 16', la edición en la que conoció a Sofía Suescun cuando ambas alcanzaron la fama.

Pero al ver que la gente continuaba atacándola y comentando en el directo, la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' se ha ido caldeando y su verdadera opinión ha salido a la luz. "Fraude es lo que está haciendo esta gente. Mi madre no va a pasar por lo mismo porque nosotras tenemos las ideas muy claras. Todavía hay gente que me habla de lo que pasó en 'Supervivientes’', chico, entreteneros con la