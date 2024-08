Natalia Almarcha confirma la ruptura con Risto Mejide y habla sobre su nueva ilusión: 'Un mínimo de cultura'

Natalia Almarcha ha confirmado los rumores en torno a su relación con Risto Mejide: ya no están juntos. Tras varias idas y venidas, parece que la pareja ha dicho basta y cada uno ha preferido seguir su camino. A pesar de que ninguno de los dos se hubiera pronunciado directamente sobre la ruptura, la farmacéutica ya lo había dejado caer en varias ocasiones y ahora parece que es un hecho.

Tanto es así que Almarcha ha compartido con sus seguidores toda una lista de cosas que tendría que tener su próxima pareja para enamorarse después de que un seguidor intentara ligar con ella con un mensaje descarado: "Natalia a mí no me contestas porque no tengo la cartera llena o qué". Ante esta contestación, la farmacéutica se ha tomado su tiempo para publicar una interminable lista de cosas que busca en un hombre.

"No contesto a ningún chico porque no quiero dar pie a nada.El nivel económico me da bastante igual, me gano bien la vida con la farmacia para que no le falte de nada a mi pareja. Lo mismo pienso del físico. Pero es que ahora estoy muy bien", comenzó a escribir la influencer.

Ojo, porque los requisitos de Almarcha no son pocos: "Tenga un mínimo de cultura, tenga estudios, le guste la música clásica, toque instrumentos, le guste ir conmigo a museos de historia y de arte. Le gusten las películas en blanco y negro (yo no veo otra cosa), pinte o tatúe, le gusten los perros, sepa escribir sin faltas de ortografía, sea estable, dedico muchas horas al trabajo y necesito saber que tengo paz en casa, me trate bien, sepa dialogar sin perder las formas. Sea leal, fiel, no salga de fiesta, no beba, no fume, juegue conmigo al golf, maduro, sepa escuchan, le guste viajar, sea cariñoso. Entonces será el momento de preocuparme".

Acto seguido, Natalia ahondó en sus explicaciones, puesto que los comentarios se llenaron de mensajes de incredulidad: "Efectivamente, no piedo nada que yo no ofrezca. ¿Por qué me voy a conformar con menos? Cualquier mujer merece eso y más. Lo que hay que hacer es saber estar solos y no perder el tiempo con personas que no cumplen tus objetivos. El tiempo es oro".