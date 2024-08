La verdad sobre el padre de Sofía Suescun y las palizas que le daba: 'Me llevaron con mi madre a un centro de señoras maltratadas'

Después de la última entrevista en '¡De viernes!' que hizo Sofía Suescun para hablar de todos los problemas que ha tenido con su madre, ahora le toca el turno a Maite Galdeano. La madre de la 'reina de los realities' se sentará en el plató este próximo viernes 30 de agosto.

Maite Galdeano viene con muchas ganas de hablar de todo lo que ha sucedido con su hija y también con su yerno, Kiko Jiménez. Todo saltaba por los aires cuando la madre de Sofía subía en sus redes sociales unos stories en los que criticaba a la pareja porque la habían echado de casa. La que se hace llamar 'la elegida de Dios' se mudó después de discutir con Sofía Suescun a un apartamento que tiene en Murcia cerca de la playa. Desde entonces la guerra familiar ha ido a más y no han parado da lanzarse acusaciones. Tras todos los problemas que se han producido durante las últimas semanas, Maite Galdeano va a contar su verdad.

El duro pasado de Sofía Suescun y su madre

La situación entre madre e hija es la desembocadura de una biografía repleta de avatares y tragedias, informan desde Outdoor. El padre de Sofía tenía problemas de alcoholismo y ludopatía y maltrataba física y psicológicamente a su madre, Maite Galdeano. “La imagen más dura que tengo en el cerebro es cuando tenía cinco años. Tuve que ver cómo mi madre iba arrastrada por el suelo y esta persona me llevó fuera de casa para que no viera lo que le pasaba a mi madre”, relató en la ‘Curva de la Vida’ que hizo durante su paso por GH Dúo en 2019.

“Mi madre estuvo a punto de morir y no sé lo que pasó en ese momento, pero gracias a Dios mi madre está hoy viva”, continuó. A partir de ahí, “se creó un vínculo muy grande en ese momento. Me llevaron con mi madre a un centro de señoras maltratadas y es uno de los motivos por los que tengo una relación tan estrecha con mi madre”. Y por eso, son inseparables: “Yo tuve que ver como mi madre casi pierde la vida”, contó entonces. Una vez que Maite y el padre de Sofía Suescun se separaron no acabaron los problemas para la navarra ya que para ella tener que cumplir el régimen de visitas suponía un suplicio “No me parece normal que estés con tu madre 15 días con una vida super saludable y ordenada y con 12 años tener que irme a otra casa con un señor que bebe alcohol más que nadie y que desperdiciaba todo el dinero en las tragaperras con un descontrol de la leche”, ha explicado