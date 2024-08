El sorprendente alegato de amor de Cristina Pedroche: "Estoy muy orgullosa de la mujer en la que me estoy convirtiendo"

Cristina Pedroche ha lanzado un comunicado en sus redes sociales en el que ha dejado muchas frases dedicadas al amor propio. En varias ocasiones ha compartido su malestar después de haber sido madre y los momentos difíciles que ha pasado, pero también ha querido compartir una reflexión emotiva sobre quererse a sí misa.

El comunicado de Cristina Pedroche

La presentadora televisiva comenzaba: "Hoy me quiero decir que estoy muy orgullosa de la mujer en la que me he convertido (y en la que me sigo convirtiendo)". "Porque a veces parece que solo me digo cosas feas y que soy mi peor enemiga, pero llevo tiempo trabajando en ser más permisiva, más amable, paciente y cariñosa conmigo misma", añadía.

Además, hablaba de cómo le afectan las críticas, tanto en los buenos como en los malos momentos: "Y me lo digo hoy que me siento con fuerzas, descansada, y con suficientes escudos para que no me afecte lo que me puedan decir. Porque lógicamente cuando estoy más vulnerable y cansada, las críticas y las malas palabras atraviesan estos escudos y me hacen daño". "Me hacen daño porque me lo cuestiono, porque me lo llego a creer a veces. Y me siento insuficiente y me hago pequeña", añadía.

Por otra parte, también ha querido recordarse a sí misma todo lo bueno que tiene, haciendo un alegato al amor propio: "Que soy buena persona, buena madre, buena hija, buena amiga, buena esposa, buena profesional…que siempre intento estar para los demás, que soy generosa, que sé escuchar y que incluso a veces (la mayoría) antepongo la felicidad de los demás a la mía".

"Pero hoy me quiero recordar que todo va a ir bien porque me tengo a mí misma, porque lucho por mis sueños y por lo que creo, porque soy disciplinada y constante y al final consigo lo que me propongo. Y cuando no lo consigo soy flexible para pensar que quizás la vida me tiene preparada otras cosas mejores", añadía Pedroche.

La presentadora, concluía mandando un mensaje a sus seguidores con este texto de amor propio: "Este post es para mí, como un recordatorio o incluso una carta de amor propio. Es para mí, pero oye, quizás también te venga bien a ti. Cree en ti, cuídate y quiérete. Yo ya lo estoy haciendo".