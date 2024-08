Terelu Campos pierde los papeles al escuchar esta pregunta sobre el fallecimiento: 'No eres la viuda ni la hija afligida'

La tragedia parece cebarse con la familia Goyanes. Hace unos días se conocía que Carlos Goyanes, marido de Cari Lapique, fallecía a causa de un infarto. Un duro golpe para la familia que además tenía que despedir al hermano de este hace unos días.

Sin sobreponerse aún del varapalo, Caritina Goyanes moría en su casa de Marbella mientras dormía la siesta a causa también de un infarto de miocardio.

Tres duras pérdidas en apenas un mes que han dejado a los Goyanes Lapique sumados en un profundo dolor a pesar de las notables muestras de apoyo que no han parado de recibir desde que se supo la fatídica noticia.

Numerosos personajes de la crónica rosa se han acercado hasta el tanatorio de Tres Cantos para arropar a la familia y dar el último adiós a la hermana de Carla Goyanes. Entre ellas Terelu Campos quien para sorpresa de todos, protagonizaba un comentado desencuentro con los medios que esperaban a las puertas del tanatorio.

Encontronazo con la prensa

"Os imagináis cómo puede estar su madre. ¿Qué hay que decir? ¿Que es un horror? Lo que todos sabemos, ¿ no? Que a cualquiera nos pase algo así". Estas declaraciones son de Terelu Campos, a quien la prensa preguntó por la noticia de la muerte repentina de Caritina Goyanes. Lejos de mostrarse amable y comprensiva con el trabajo de los reporteros de calle, estalló frente a las cámaras con una actitud que nada ha convencido a su excompañera, Gema López. Y es que Terelu perdió de repente los papeles.

"Desde que fallece Caritina, con el máximo respeto todos han intentado hablar con las personas más cercanas. La familia, los íntimos amigos o Isabel Preysler, que es una persona súper cercana a ellos, o Lolita que estaba rota, han sabido estar a la altura de las circunstancias. Han contestado a mis compañeros y no han perdido el respeto ni un momento. Ahora nos encontramos con esta salida de pata de Terelu Campos", comenzaba diciendo.

Por su salida de tono, Gema López estallaba contra Terelu, a quien recuerda el papel secundario que, a sus ojos, debe tener en la muerte prematura de Caritina. "En este caso no eres la viuda, tampoco la hija afligida. Has sido la única de todas las personas a las que hemos preguntado que ha dado una mala contestación. Háztelo mirar porque luego te quejas de las críticas. Cari Lapique teniendo las cámaras al lado no ha dicho ni pizca", ha comentado muy indignada.