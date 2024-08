Última hora sobre el embarazo de Fani Carbajo: 'Va a ser muy grande...'

Fani Carbajo, como lleva siendo habitual en las últimas semanas, ha vuelto a actualizar el estado de su embarazo a través de sus historias de Instagram. A la influencer se le ve feliz y radiante, con ganas de dar a luz y entusiasmada por la llegada de su futura hija.

Lo último sobre su embarazo

Carbajo ha compartido varios datos sobre Victoria, su futura hija que está a punto de llegar. "Ya me han hecho la última analítica, la bebé está perfecta", comenzaba diciendo, visiblemente emocionada y en el coche después de la revisión.

Además, explicaba: "Va a pesar tres kilos y 200 gramos aproximado, viene muy grande". "Me he puesto muy nerviosa porque me ha dicho que seguramente para finales de la semana que viene ya está aquí Victoria y ya sabéis cómo soy", añadía. También ha confesado que los nervios van incrementando poco a poco: "Me han entrado ganas de llorar, la semana que viene tengo cita para monitores... pero nada estoy muy nerviosa qué barbaridad, en nada está aquí".

Última hora sobre el embarazo de Fani Carbajo: "La bebé está perfecta, va a ser muy grande" / Vía: Instagram Fani Carbajo @fanicarbaj

El último drama personal de Fani Carbajo

Fani Carbajo atravesó uno de sus peores momentos en la recta final de su embarazo. La que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’, embarazada de 7 meses, habló de la dura crisis personal que atraviesa tras cumplir 40 años. La influencer llegó a su límite y compartió con todos sus seguidores cómo se sentía realmente en el momento personal que atraviesa.

La exconcursante de ‘Supervivientes’, que tomó una gran decisión sobre su parto, explicó cómo se sentía en ese difícil momento que está viviendo su séptimo mes de embarazo. La madrileña confesó que tuvo unos días “complicados y llenos de dudas” a los que se ha sumado su reciente 40 cumpleaños. Aunque pensó que era algo que no le iba a afectar, lo cierto es que es algo que le pesa, como ella misma reconoce.