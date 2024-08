Aída Nízar y Marta Riesco se unen para desenmascarar a Antonio David Flores: el plan para hundir al ex de Rocío Carrasco

Ni que fuéramos... sigue regalando cada tarde momentazos que se convierten rápidamente en carne de meme. Con María Patiño al frente como maestra de ceremonias, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval o Lydia Lozano han logrado poner el toque del desaparecido Sálvame ahora en TEN y Quickie.

Tras el parón vacacional, los colaboradores ya han empezado a compartir en redes algunas de las novedades que tendrán lugar en la nueva temporada, en la que también se espera que se sumen al equipo nuevos colaboradores como Chelo García Cortés, otro de los rostros de Sálvame.

Uno de estos flamantes fichajes que ya de ha dado a conocer es el de Aída Nízar, polémica e histórica colaboradora de Telecinco que regresa a plató con varios frentes abiertos. Antes de su esperado debut el próximo lunes 2, muchos están tirando de hemeroteca para recuperar algunas de las perlas y cuentas pendientes que la exgran hermana tiene con colaboradores del programa como María Patiño o la mismísima Marta RIesco.

No hay que olvidar que los duros enfrentamientos que Aída protagonizó con Antonio David Flores, ex de la reportera, siguen presentes en la retina de muchos espectadores y tras lo mal que acabó el noviazgo del exguardia civil y la reportera del programa de Ana Rosa, no es de extrañar que ambas acaben formando una alianza para desenmascarar al ex de Rocío Carrasco.

Frentes abiertos

Aída Nízar vuelve a la televisión en España. La que fuera una de las colaboradoras más polémicas de varios programas de Telecinco será una de las nuevas incorporaciones al equipo de Ni que fuéramos... en su segunda temporada en Ten y Quickie.

Pero la colaboradora no solo llega como flamante fichaje el próximo 2 de septiebre. También llegará como fantasma del pasado para la propia María Patiño, presentadora del programa y con quien Aída ya tuvo sus más y sus menos en Telecinco y además, compartirá plató con Marta Riesco, ex de Antonio David y uno de los colaboradores con los que la exgranhermana ya protagonizó duros enfrentamientos en plató.

Pelos de punta cuando Aída Nizar hizo q Antonio David se levantara a pegarla y vimos la cara q trataba de ocultar. Esta madre vuelve el 2 de Septiembre a @CanalQuickie y @TENtv

Ojalá le hunda junto a @MartaRiesco

pic.twitter.com/uUWj3h4Wn9 — Christiaan 💫 (@Christiaan013_) August 28, 2024

Muchos recordarán la polémica que ambos tuvieron en directo, con ameneza de agresión incluida. Una muestra de la enorme tensión que ambos colaboradores no dudaban en protagonizar delante de cámaras.