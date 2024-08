Alarma por el delito sufrido por una famosa de La Isla de las Tentaciones: 'A ver si aguien me puede ayudar...'

Melyssa Pinto, exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones', ha saltado las alarmas con una publicación que ha realizado en 'Instagram'. La canaria ha publicado varias stories llorando y alarmada después de que le ocurriera una desgracia. La influencer se encontraba en la estación de tren de Barcelona, de noche, cuando ocurrió la situación alarmante.

"Voy a denunciar", ha explicado en la primera storie. La influencer ha sufrido el robo de su maleta en la estación y le ha generado ansiedad y nervios. La ex concursante de 'Isla de las Tentaciones' pedía ayuda desesperadamente: "A ver si alguien me puede ayudar, a ver si alguien, de aquí de Barcelona, está en Sant Celoni, en la estación, y ve a un hombre con una gorra y barba, no sé nada más, porque esto me lo ha dicho un señor...".

"Cuando me he levantado a coger mi maleta no estaba. La verdad es que llevaba dentro un bolso muy caro y estoy muy agobiada. He mirado a todo el mundo y un señor me ha dicho que había visto a un hombre coger la maleta y bajarse en Sant Celoni, con gorra y barba. Si alguien lo ve, es una maleta Guess, de color marrón, llena de logotipos", añadía la influencer.

Pinto no tenía dudas: "De todas maneras, me voy ahora a denunciar a la policía, a ver si pueden mirar las cámaras". "Ya me han dicho los de la estación que no voy a poder hacer nada, pero por intentarlo que no quede...", apuntaba la canaria.

El estado de salud de Melyssa Pinto

Melyssa Pinto ha preocupado varias veces a sus seguidores tras compartir fotografías desde el hospital. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones', que llevaba unos días ausente de las redes sociales, reapareció para informar que se encontraba bajo supervisión médica, pero prefirió no entrar en ningún tipo de detalle.

No obstante, sacaba fuerzas para escribir unas palabras y tranquilizar a toda la gente que la sigue. "Amores, no os preocupéis, estoy algo mejor, por eso acabo de coger el móvil. Me tienen que hacer alguna prueba más, pero estoy mejorando, así que tranquilos. Necesito descansar, os quiero", escribía.