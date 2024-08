Aviso de la Guardia Civil a toda España: a partir de ahora, no se puede dejar esto en la guantera del coche

En nuestro día a día, la seguridad debiera ser una prioridad en absolutamente todos los rincones de nuestro entorno: desde la comodidad de nuestro hogar hasta la tranquilidad de nuestro coche. Aunque parezcan inofensivos, ciertos hábitos pueden dar lugar a sorpresas muy desagradables (y caras) si no se toman las precauciones adecuadas.

Entre las prácticas comunes que pueden ser engañosamente seguras se encuentra la (mala) costumbre de guardar objetos de valor en el coche, particularmente en la guantera. Esta zona, a menudo utilizada para guardar documentos del vehículo y otros artículos, puede convertirse en un punto vulnerable si no llevamos mucho cuidado.

Una mala costumbre

La Guardia Civil ha lanzado una advertencia clave sobre este tema a través de sus redes sociales, alertando sobre los riesgos asociados a dejar ciertos objetos en la guantera. La Benemérita ha señalado que "algunos conductores tienen la costumbre de dejar las llaves de su primera vivienda en el interior de su vehículo estacionado por varios días al irse de vacaciones".

Esta práctica, aparentemente inofensiva, puede exponer a los propietarios a riesgos significativos. Los delincuentes, al acceder al vehículo y encontrar las llaves junto con documentos como el seguro o facturas, pueden "obtener la dirección de tu domicilio y entrar en él". Así, la seguridad del hogar se ve comprometida, ya que los ladrones pueden acceder a la vivienda sin levantar sospechas y con total facilidad.

"No dejes objetos de valor"

El mensaje de la Guardia Civil enfatiza la importancia de no subestimar la seguridad en ningún aspecto. "No dejes objetos de valor en el vehículo y si has de hacerlo, no los dejes a la vista". Este consejo subraya que, aunque pueda parecer práctico, dejar llaves y documentos importantes en la guantera puede facilitar a los delincuentes el acceso a la vivienda, aumentando el riesgo de robo.

El comunicado subraya que, al regresar de un periodo fuera del hogar, es posible encontrarse con una situación de robo sin que se haya notado, ya que "han entrado con tus propias llaves y no han hecho ningún tipo de ruido".