El gesto de dos Mozos de Arousa que preocupa a la audiencia por un posible final: 'Ningún humor'

Los Mozos de Arousa han trabajado sin descanso todo el verano. Bruno, Borjamina y Raúl no han tenido pausa durante los meses más calurosos del año y han continuado entreteniendo a la audiencia y escribiendo su nombre en la historia de los concursos televisivos. Sin embargo, en este último programa la audiencia ha detectado cierto cansancio en los concursantes, que ya llevan más de un año luchando por agrandar un bote que cada vez está más cerca de los 2.300.000 euros.

"Hoy los encontré muy de bajón a Borjamina y a Raúl. Algo les pasa, no tenían ningún humor", escribía una seguidora del programa en una publicación del perfil de Borjamina. No es la única persona que lo ha pensado: "Si, yo también los vi así, no siempre se está alegre, pero Ion parece que a veces no les hace caso..."; "¿Por qué estaba Raúl muy serio? ¿Os habéis dado cuenta alguien?".

Cabe destacar que, a pesar de la emisión semanal de cinco programas, los Mozos sí que han tenido tiempo de darse un respiro, viajar y disfruar de las vacaciones. Y es que en varias ocasiones han aclarado que tan solo se desplazan días contados de la semana para grabar varios programas a la vez y poder volver a Vilagarcía.

Hace unas semanas, los concursantes más célebres de 'Reacción en Cadena' hicieron de nuevo historia con un nuevo récord que les colocó entre los tres mejores de los concursos televisivos con uno de los botes más grandes vistos en la pequeña pantalla.

Lo hicieron tras conseguir un total de 26.500 euros en un programa de este mes, los cuales les hacían superar los 2.272.000 euros de Rafa Castaño, que conquistó 'Pasapalabra' hace ahora un año y medio. El sevillano, que venció a Orestes tras una larguísima batalla, ocupaba hasta ahora el tercer bote más alto de la televisión nacional.

Ahora, los gallegos ya han superado a Rafa Castaño en 5.000 euros y ya miran a 'Los Rockcampers', poseedores del segundo premio más alto hasta ahora, que el 8 de junio de 2016 lograron 2.326.000 euros en el programa '¡Boom!'.