Luitingo enciende las alarmas de separación con Jessica Bueno tras su último mensaje: No soy el mejor, ni pretendo serlo'

Luitingo ha sorprendido recientemente, después de publicar en sus historias de Instragram un enigmático mensaje. Después de disfrutar de unos días en Chipiona (Cádiz) junto a su familia, Jessica Bueno y sus hijos, ha dejado estas palabras que han dado mucho de qué hablar en redes sociales. Las interpretaciones han sido diversas y el cantante no ha dado más pistas sobre su significado.

"No soy la mejor persona ni pretendo serlo, pero sí que tengo un alma muy bonita y limpia. Me encanta ayudar y me siento bien con ello. Quiero a los míos, con el amor y la fidelidad que merecen. Siempre tenderé mis manos a las buenas personas. Tengo una vida llena de cariño, música y abrazos. Y el lujo de tener familia bonita por donde mire, y que la gente que está a mi lado disfrute al 100% y se siente de categoría".

Este mensaje ha sido interpretado por algunos como una declaraciones de intenciones sobre su relación con Jessica Bueno. Los hay que han señalado una posible pelea entre ambos, pero también hay espectadores que lo ven desde el punto de vista contrario y aseguran que es una confirmación rotunda del amor que tiene a Jessica Bueno así como un mensaje de agradecimiento por estar junto a él.

Quejas por las vacaciones

Las vacaciones de Luitingo y Jessica Bueno les han llevado de vuelta a la costa de Andalucía. Después de unos días de escapada romántica en pareja, ahora se han reencontrado con los padres del cantante para unas vacaciones familiares. Junto a sus hijos, han disfrutado del sol y la playa de Chipiona (Cádiz), una localidad idílica para aprovechar el verano, pero que parece que ha causado algún problema que otro.

Ha sido la madre de Luitingo la que ha salido a quejarse del destino escogido. Pese a sus conocidas playas, el buen tiempo y la gran gastronomía, los servicios que ofrece la localidad no son de los mejores. "Creo que el año próximo no volveré", asumió la madre de Luitingo, disgustada por la experiencia que han tenido este año. Los inconvenientes, no obstante, no les ha evitado pasar un gran tiempo en familia.

Los problemas que han detectado en la localidad es que, al regresar de la playa, por la sequía que está experimentando la zona, no estaban disponibles ni las duchas ni los lavapiés además de que notaron que había una cierta desatención por parte del Ayuntamiento en los servicios de limpieza, problemas con "los contenedores de basura". "Buenas tardes, quisiera hacer una queja al Ayuntamiento de Chipiona . Somos muchos los que venimos y admiramos este pueblo y estás playas que son únicas. Lo que no me gusta es que . .. Lo de los contenedores de basura lo dejaremos para otra historia", dejó por escrito al consistorio la madre de Luitingo.