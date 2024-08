Maite Galdeano contraataca: la comida familiar a la que no están invitados sus hijos el mismo día que el gran evento de Sofía Suescun

Maite Galdeano no se echa atrás ante la guerra abierta que mantiene con Sofía Suescun y Kiko Jiménez. La que se diera a conocer por participar en Gran Hermano junto a su hija está a escasas horas de romper el silencio públicamente tras las duras palabras de Suescun en '¡De Viernes!'. Galdeano se abrirá en canal en el mismo plató para contar su versión de los hechos y desmentir todo lo que su yerno y su hija han dicho a través de sus redes sociales y en la pequeña pantalla.

El jueves previo a la entrevista ha estado marcado por la celebración para ambas partes de la familia. En primer lugar, Sofía Suescun se reunía con sus excompañeros de 'Supervivientes All Stars' y su novio y hermano para celebrar en su propia casa una barbacoa. Ajenos a cualquier conflicto familiar y tras la mudanza definitiva de Maite (un amigo suyo se ha acercado a la casa de Madrid para recoger el resto de sus pertenencias).

Por otro lado, Maite Galdeano, consciente de la situación a la que se está enfrentando y en vista a que su familia estaba de celebración sin ella, ha tomado la decisión de hacer lo mismo desde Murcia. Tras un "desayuno de lujo", Maite ha encontrado buena compañía con la que disfrutar de unbuen manjar compuesto de marisco y queso fresco. Junto a un bodegón, Maite lanzaba un dardo directo a su familia: "Existe la buena gente, que no me conocen de nada y me abren la puerta de su casa".

Y es que, a pesar de que Cristian Suescun no ha querido posicionarse abiertamente ante este conflicto, se muestra abiertamente subido al bando de su hermana, aunque no descarta visitar pronto La Manga para ver a Maite en la casa de la playa. Por el momento, contadas son las ocasiones en las que se ha despegado de Kiko y Sofía desde que regresó de vacaciones.