Marta Peñate confiesa que sufre un complejo físico: su retoque estético tras ganar Supervivientes

Marta Peñate, ganadora de la última edición de 'Supervivientes All Stars', ha confesado en sus historias de Instagram qué retoque va a hacer en su físico, aunque es mínimo. Peñate siempre ha sido una de las influencers que más natural se ha mostrado, además de sincera sobre todos sus problemas y sus sentimientos.

Marta Peñate se sincera sobre sus complejos físicos

La influencer compartía una historia en su perfil personal de Instagram sincerándose por completo ante sus seguidores y explicaba el cambio que va a dar: "Me voy a unir los dientes, no sé qué me pasa, no es que tenga un complejo, pero como estaba tan acostumbrada a vérmelos juntos que ahora se me han separado un poco otra vez y tengo un poco de complejo".

"Tengo la autoestima muy alta, pero no sé, me los voy a unir, la verdad que quedan muy bien, ya me lo hice hace un año", comentaba Peñate. Además, compartía un texto reflexivo junto con el vídeo en el que explicaba todo lo que está viviendo.

La influencer canaria escribía: "Mira que soy de tener autoestima alta, normalmente nunca me 'acomplejo' por nada. He tenido épocas en las que me he puesto más gorda, más flaca, y me siento bien siempre con mi físico, pero esto me ha trabado".

La opinión de Peñate sobre el conflicto de Sofía Suescun

Marta Peñate rompió su silencio sobre el conflicto familiar de Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Maite Galdeano. Tras las incesantes preguntas de sus seguidores, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' se pronunció sobre la guerra familiar de la ganadora de 'Gran Hermano' y su madre, que han cortado ese lazo que tanto las unía. Aunque no quería "hacer leña del árbol caído", la colaboradora canaria no ha podido evitar decir lo que piensa de todo este "show familiar".

"Con el tema de Maite y de Sofía no me estoy manifestando porque no quiero hablar… ¿Mi opinión es tan importante?", se preguntaba Marta Peñate en un principio. Pero sí, claro, para sus cientos de miles de seguidores lo que piensa ella de esta guerra familiar es crucial.

"Tanto la madre, como la hija, como el novio. Me hicieron daño, fueron crueles conmigo, con mi novio y con todo el mundo que pasó por ahí. A mí se me dijo que yo tenía un 'baby show', que si yo estaba jugando con el tema de mi infertilidad... Pero si lo mío era un 'baby show', esto es un 'family show'. Yo estoy siendo muy respetuosa y no me estoy metiendo en absolutamente nada de toda esa familia", señaló la que fuera concursante de 'Gran Hermano 16', la edición en la que conoció a Sofía Suescun cuando ambas alcanzaron la fama.