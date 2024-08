Las palabras, de hace varios años, en las que Maite Galdeano amenazaba a Kiko Jiménez: "Tienen que cortar, son muy jóvenes".

Los hechos que están ocurriendo entre Maite Galdeano y Sofía Suescun junto a Kiko Jiménez no han sorprendido tanto a un sector de los seguidores que aseguran que es algo que se veía venir. Hace un par de semanas saltaba la noticia de que Galdeano había sido echada de casa de Sofía. La navarra acusaba directamente a Jiménez de estar manipulando a su hija, mientras que Sofía ha declarado que no soportaba más tener a su madre controlándola todo el tiempo.

Esta polémica parece que se ha ido gestando a fuego lento, ya que hace unos cuantos años, en 2022, Galdeano ya hacía unas declaraciones sobre la relación de su hija que eran un tanto sorprendentes. "Llevan cuatro años y me gusta la forma de vivencia de ellos. Uno en cada casa y Dios en la de todos", señalaba sobre la decisión de vivir en casas separadas. En esa entrevista, también destacaba el buen rollo que tenían por aquel entonces. "Siempre estamos en armonía y en piña".

Sin embargo, también dejaba alguna que otra declaración sorprendente. "Él siempre me defiende... igual tienen que cortar por lo que sea, son muy jóvenes". "A mi hija la voy a apoyar tanto si está con el Kiko como si no cuando no esté", confirmaba en 2022, unas palabras que ahora, dos años después se tambalean. También opinaba sobre su estilo de vida en casa de Sofía y cuáles eran sus tareas.

"Sofía y Kiko me llaman la interna gratis. Mi día a día es muy sencillo. Hago la comida, comemos, sigo limpiando, que esta casa es eterna. Ella le encanta como cocina su madre, le encanta que Maite lo tiene todo como el oro". También señalaba el parecido entre ella y su hija. "Las dos somos como el cordón umbilical que siempre está enganchado, ni la una ni la otra se quiere ir. Es una Maite en formato pequeño".

"Pero las declaraciones más sorprendentes llegaban al final, con un aviso que parece que se ha cumplido recientemente. Le gusta estar ancha en la cama, que no le toque nadie. Las dos ¡solas, o me piro!".

El cambio de look de Sofía Suescun

Después de volver de unos días de descanso con Kiko Jiménez y su familia, Suescun ha decidido cambiar radicalmente su look. "Quería volver a ser morena y para ello Miguel ha utilizado la coloración Dialight con los que además hemos conseguido reparar y aportar este brillo tan natural. ¿Qué os parece?", escribía en un post en su cuenta personal de Instagram.

De esta manera, puede que Sofía Suescun quiera cerrar una etapa para poder comenzar otra, y este cambio de look sea algo simbólico que refleje el cambio de etapa. Kiko Jiménez reaccionaba al nuevo look de su pareja escribiendo "IMPRESIONATE" en la sección de comentarios.