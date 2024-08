Bruno, de los Mozos de Arousa, desvela su nuevo trabajo después de los últimos resultados: "No conocíamos esa faceta tuya".

Ya son muchos los programas que los Mozos de Arousa han compartido en Reacción en cadena y, a estas alturas, los seguidores del programa ya conocen bastantes cosas sobre la vida de los tres gallegos. No obstante, parece que todavía hay cosas que no han desvelado, como lo que recientemente se descubrió sobre Bruno que, además de en Reacción en cadena, también ha participado en otros programas de Telecinco como Bailando con las estrellas.

A raíz de una de las pruebas del programa, han salido las palabras floretes y espadas, que han llevado inevitablemente al clásico deporte. "Haces esgrima? ¿De verdad?", preguntó Ion Aramendi, sorprendido por la revelación que había hecho Bruno. "Lo hice en el Erasmus", explicó antes de ponerse a hacer una serie de movimientos que había aprendido.

"La esgrima es una conversación de cortesía entre dos armas", sentenció el concursante en frances. "¡Qué bonito! Cuando pensamos que os conocíamos, vamos descubriendo cosas nuevas. No conocíamos esa faceta tuya", respondió de vuelta Aramendi, sorprendido por descubrir algo nuevo del concursante.

Teoría en redes

Como decíamos más arriba, los Mozos de Arousa van camino de cumplir 400 programas en Reacción en cadena. Sus seguidores aplauden su progreso y celebran cada victoria del trío de gallegos. "Me río un montón todas las tardes con estos chicos". "Me encanta...su naturalidad no es fácil mantenerla programa tras programa"

Pero hay otra parte de la audiencia que pide un cambio en el programa aunque, eso sí, también vaticinan que perdería audiencia.

Y es que las redes sociales sin un foro en el que se generan todo tipo de teorías y conspiraciones. Una de ellas incluso apunta a que los Mozos de Arousa están contratados por Telecinco debido a los buenos datos de audiencia del programa en un momento en el que la cadena no pasa por su mejor momento. "Cuando vas a destapar que os tienen contratados como actores en el programa para ganar audiencia?", señalaba un usuario.