¿Cuánto cobra el abogado de Daniel Sancho? Desvelan la cifra en directo

El caso que ha tenido ha España en vilo durante varios meses parece que ha llegado a su fin. Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. El joven español, hijo de los actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, se ha librado de la pena de muerte que le podía haber caido al ser juzgado en Tailandia. Su familia y abogado se mostraron aliviados de ver como desaparecía esa opción, aunque van a luchar hasta el final por intentar rebajar la condena.

El propio Marcos García-Montes, abogado de la familia, ha sido el primero en salir a comentar la sentencia y cómo lo vivieron desde dentro. "Yo te puedo decir lo que él afirma en el procedimiento y lo que será el motivo de recurso. Él dice que se le promete que le van a llevar a España y lo firma. Hemos presentado un documento en el que el Ministerio de Exteriores afirma que no hubo ningún procedimiento de exportación", señala sobre la primera confesión de Daniel Sancho y su posterior rectificación.

"Eso es un debate que será motivo de recurso, lo que no quiero es empezar a hablar de un recurso que no se ha presentado. Por cierto, un punto que quiero dejar muy claro", añadió el abogado que también quiso matizar un punto que ha sido muy discutido: el tema del dinero.

"Se han dicho tantas cosas... que hemos presionado al Tribunal, que se ha comprado e, incluso, se ha dicho que yo he cobrado. Yo no he cobrado nada, ni un euro. El viaje a Tailandia me lo he pagado yo, y el que diga lo contrario, aparte de ignorante, es un mal intencionado, porque no he cobrado un euro", aclaró, afirmando que no ha recibido nada a cambio.

El traslado de Daniel Sancho a Surat Tani

Confirmado el traslado de Daniel Sancho a la cárcel de "alta peligrosidad" Surat Tani. El chef español, condenado este jueves a cadena perpetua por la justicia tailandesa, dejará la apacible cárcel de Samui y será enviado a este penal provincial mientras se resuelvan sus recursos frente al Tribunal de Apelaciones primero y el Supremo después.

El condenado solicitó permanecer en Samui, un recinto con esculturas de delfines rosas en su jardín, y donde ha vivido en las espaciosas celdas del módulo hospitalario mientras practicaba yoga y muay thai y disfrutaba de las comodidades que le permitía el dinero facilitado por la familia. Sin embargo, los presos con condenas superiores a 15 años deben ser trasladados a cárceles de alta seguridad.

La prisión de Surat Tani, que duplica los 500 internos de Samui, aloja a condenados a cadena perpetua o pena de muerte por delitos muy graves, restringe las visitas a familiares consanguíneos, no son raras las peleas violentas y muchos internos duermen en el suelo. La penitenciaría, sin embargo, ha pulido su reputación desde su reforma y reapertura el pasado año con el fin de absorber más reclusos.