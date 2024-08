Filtran la cancelación del programa de Carlos Latre en Telecinco: ligero repunte en su discreta audiencia

Carlos Latre y su equipo del flamante show de Telecinco tienen por delante un arduo trabajo para lograr consolidarse. "Babylon Show" ha nacido con fuerza y un gran despliegue, así como una larga nómina de colaboradores, pero tiene que competir en la franja horaria más dura de la televisión en España: el acces prime-time.

Esa preciada hora previa al prime-time televisivo es un bien altamente cotizado. Babylon Show deberá competir al mismo tiempo con el invencible El Hormiguero de Antena 3 y la ambiciosa y costosa apuesta de TVE con el aterrizaje del show de David Broncano a la cadena pública. A ello hay que añadir El Intermedio de La Sexta, con su fiel legión de fans, y la sempiterna emisión de First Dates en Cuatro. Casi nada.

Pero es que, además, "Babylon Show" ha comenzado de forma discreta, y ello pese a que El Hormiguero aún no ha empezado temporada y está emitiendo reposiciones y que Broncano aún no se ha estrenado con TVE. El programa del incansable y genial Carlos Latre arrancó alcanzando la doble cifra de share en su estreno, un 10.1% (1.012.000 espectadores), pero a partir de ahí no volvió a oler esa cifra al caer estrepitosamente en su segunda entrega y seguir perdiendo espectadores de forma moderada en la tercera, sin superar el 7% de cuota. Por fortuna, ahora han cortado esa sangría tras un ligero repunte de unas décimas de share (7,5%) justo antes de finalizar su primera semana de emisiones.

Además, a ello se ha unido una oleada de críticas importante en redes sociales por la puesta en escena del programa, a la que hay gente que no le acaba de pillar el punto o el sentido.

Sin embargo, el equipo de Babylon Show ya era consciente de la enorme dificultad de hacer brotar una apuesta firme en una franja horaria televisiva tan compleja. Así lo asegura Marta Torné, una de las principales colaboradoras de Latre, en unas declaraciones recogidas por "VerTele". “Telecinco nos dará paciencia a no ser que hagamos un 2%”, ha afirmado, con esperanza, Torné, dejando sobre la mesa que la cadena de Mediaset no buscaría un bombazo a corto plazo para competir con los "tótems" de otras cadenas sino ir labrando una tendencia a futuro.

Sin embargo, está por ver si Telecinco tiene tal paciencia o no, máxime tras precedentes como los del "Cuentos Chinos" de Jorge Javier, que duró unas pocas semanas en la misma franja horaria tras no lograr avanzar en sus audiencias.

Además, entre los seguidores de la cadena de Mediaset se ha filtrado una próxima cancelación que afectaría próximamente a "Babylon Show". Según han desvelado, Telecinco estaría pensando en cancelar su emisión los jueves para dejar hueco a la gala de Gran Hermano, que inicia en la primera semana de septiembre su andadura. Sería un movimiento que ya hizo en su día la cadena con Cuentos Chinos.

¿En qué se basan para vaticinar este movimiento? En las instrucciones que está compartiendo la productora de Gran Hermano para el público que asistirá al plató. Según esa filtración, estas incluyen que la emisión en directo será de 22 a 1.45 horas, recogiendo a los asistentes en bus privado en plaza de Castilla. Se trata de una filtración por parte de telespectadores, no confirmada por Telecinco.

De hecho, hay quienes advierten que esa emisión en directo de Gran Hermano podría darse en Mitele Plus y que el programa arrancará más tarde en Telecinco para dejar hueco a Babylon Show. Una teoría, esta última, que indigna a fans del reality que no cuentan con Mitele Plus.