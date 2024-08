La foto de Sofía Suescun en la famosa barbacoa en su casa enciende las alarmas: sus haters hacen sangre

Sofía Suescun y Kiko JIménez siguen viviendo en el ojo del huracán tras la abrupta ruptura de relaciones con Maite Galdeano, madre de Sofía. La decisión de la pareja de poner tierra de por medio con ella, dado su volcánico carácter, ha generado un terremoto que no para de tener réplicas.

Para más inri, Maite Galdeano se sentará de noche en el programa De Viernes. Todo indica que la entrevista dejará muchas "perlitas". Aunque no hay que olvidar que Maite Galdeano siempre ha sabido tener un puntín más de mesura cuando se pone frente a una cámara de televisión.

Sin embargo, dados los últimos acontecimientos, no hay que descartar que en algún punto del programa salga a relucir el "huracán Galdeano". Si ocurre, sin duda, se añadirá más leña al fuego del conflicto, máxime cuando las posiciones están totalmente enconadas.

Maite Galdeano no puede ni ver a Kiko Jiménez, a quien acusa de apartar a su hija de ella. Sofía Suescun ha salido en defensa de su novio y visiblemente afectada por la actitud de su madre. Y, entre medias, Cristian Suescun, hermano de Sofía, también se ha puesto de su lado y ha querido marcar distancias respecto a Maite Galdenano, quien, de golpe y porrazo, ha visto abierta una enorme brecha con sus dos hijos.

La barbacoa de Sofía y Kiko y una foto muy comentada

Pero Sofía Suescun y Kiko JIménez, ya con las distancias marcadas respecto a Maite Galdeano y sin su presencia en la casa, quieren mantener la normalidad dentro de lo que cabe. Es por ello que celebraron una sonada barbacoa en su chalé de Madrid, apodada por algunos como "la barbacoa de la libertad", en referencia a su "liberación" respecto a Maite Galdeano.

La barbacoa suscitó mucho interés, también por sus asistentes. Por allí pasaron Bosco y Abraham, otros dos famosos de los realities de Telecinco. Así como Cristian Suescun, entre otros. La pareja organizadora del evento no dudó en compartir alguna foto en redes.

A las puertas de la casa, algunos reporteros del corazón esperando arañar algunas palabras de Sofía Suescun y Kiko Jiménez, que se mostró muy amable con los periodistas. De hecho, una enviada de Telecinco les llevó fruta para el postre de la barbacoa.

Sin embargo, hay un detalle en las fotos compartidas de la barbacoa que no ha pasado desapercibido. Un detalle que ha encendido las alarmas respecto a la ausencia de amigas en la vida de Sofía Suescun y con el que están haciendo sangre, con saña, los haters de la navarra.

Y es que en las fotos solo aparecen chicos y sofía. "¿Dónde están sus amigas?", preguntan con sorna en las redes. "No tiene, con ese carácter no me extraña", responde una usuaria. "No parece que tenga...", vaticina otra. "No hay, a ella solo le gusta estar rodeada de zánganos", sentencia otro. No hay que olvidar que Sofía Suescun vivió recientemente la ruptura de su amistad con Marta Peñate a raíz del paso de ambas por Supervivientes All Stars.