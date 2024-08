La Guardia Civil interviene en el conflicto entre Sofía Suescun y Maite Galdeano: 'Hay grabaciones muy graves'

El cambio de look de Sofía Suescun Después de volver de unos días de descanso con Kiko Jiménez y su familia, Suescun ha decidido cambiar radicalmente su look. "Quería volver a ser morena y para ello Miguel ha utilizado la coloración Dialight con los que además hemos conseguido reparar y aportar este brillo tan natural. ¿Qué os parece?", escribía en un post en su cuenta personal de Instagram. Te puede interesar De esta manera, puede que Sofía Suescun quiera cerrar una etapa para poder comenzar otra, y este cambio de look sea algo simbólico que refleje el cambio de etapa. Kiko Jiménez reaccionaba al nuevo look de su pareja escribiendo "IMPRESIONATE" en la sección de comentarios. / Mediaset