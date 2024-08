Isa Pantoja sentencia definitivamente a su madre tras sus últimas palabras: 'Muy hipócrita'

En 'Vamos a ver' la periodista Marisa Martín Blázquez ha desvelado la respuesta de Isabel Pantoja a la exclusiva que dio esta semana su hija Isa en las que volvía a atacar a su madre en esa pelea que mantienen desde hace tiempo. "Ella sabe que no le ha importado mucho nunca, que nunca ha hecho caso de las cosas que ella como madre le ha aconsejado, que le ha hecho muchos feos durante su vida", señaló Marisa, que ha podido conocer la opinión de la Tonadillera.

"Que no diga que no quiso ir a su boda porque ella nunca quiso que fuera invitando a quienes invitó y haciendo exclusiva además pensando que, si iba a ir ella, iba a ganar más", añadió, desmintiendo las palabras de Isa Pantoja en las que dice que su madre no quería ir a su enlace.

Marisa Martín Blázquez también señaló una de las realidades de la boda, que fue la ausencia de familiares de Isa. "En esa boda no había nadie de su familia, excepto Anabel. Su hija lleva ya mucho tiempo sin respetar su vida y lucrándose de hablar de ella. Eso una hija no lo debería hacer nunca. Si por parte de su hija se ha roto la relación, ella ya lo tenía claro que lo iba a hacer y que lo iba a romper".

Ante estas palabras Isa Pantoja no ha dudado en responder con su visión, matizando las palabras de Marisa Martín Blázquez y suavizando sus ataques contra su madre. "No quiero arremete mucho porque esto es lo que le ha contado Marisa que presuntamente hay alguien que lo ha escuchado y si yo no lo escucho directamente de ella... yo no quiero pecar. No creo que lo haya dicho porque sería muy hipócrita decir eso".

También quiso aclarar las palabras de Isabel Pantoja que hizo recientemente en un concierto, asegurando estar "feliz". Isa, por su parte, tiene claro que iba por ella. "Sí... porque sería mucha casualidad y creo que es una contestación absoluta. Cada uno que haga lo que quiera porque yo tengo la conciencia muy trabquila y todo lo que digo en mi entrevista es 100% verdad".