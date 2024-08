Lluvia de críticas a Alejandra Rubio por hacer esto pleno embarazo: 'Cuando la tenía plana no le molestaba a nadie'

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya cuentan los meses para dar la bienvenida a su primer hijo en común. La pareja sigue disfrutando del verano en compañía de amigos y familiares y sigue adelante ajena a todas las críticas que ha recibido desde que saliera a la luz su romance.

Y es que los inicios de ambos no han sido nada fáciles al estar en el foco mediático y tener que escuchar a todos los que han cuestionado su relación.

Ahora, la pareja espera impaciente la llegada de su primer hijo en común al tiempo que aprovechan para seguir haciendo planes. Algunos de ellos han sido salir a cenar o a comer, escapadas en alta mar y también momentos para la lectura.

Además de numerosos planes, la pareja no desaprovecha la oportunidad de inmortalizar el dulce momento que estñan viviendo y comparten con sus seguidores varias instantáneas de momentos cómplices.

Aunque la pareja parece seguir adelante con sus planes al margen de todos los comentarios y críticas que suscita cada paso que dan, Alejandra Rubio ha acabado explotando y respondiendo a quienes en redes hablan de que presuma de su tripa de embarazada.

Alejandra Rubio está siendo muy criticada por ello... ¿El motivo? Lucir la 'tripita' abiertamente con 'tops' y camisetas cortas que la dejan completamente al aire. ¿El problema? Aparentemente, ninguno, pero parece que hay a quienes le molesta...

Lluvia de críticas

Alejandra Rubio no da un paso sin recibir un aluvión de críticas y esta vez tiene que ver como en los últimos meses, con su embarazo. Así lo ha desvelado ella misma, que ha utilizado sus redes sociales para responder a las críticas que está recibiendo al respecto. "A diario recibo mensajes y comentarios de personas ofendidas, molestas, porque enseñe mi tripita de embarazada", comienza diciendo, "siempre he ido con la tripa al aire, lo que pasa es que cuando la tenía plana no le molestaba a nadie", añade visiblemente enfadada por la situación. Y se pregunta, "futuras mamás: ¿a vosotras también os hacen este tipo de comentarios?", decía la influencer.