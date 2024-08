Marieta sorprende al comunicar su separación tras su anuncio de boda: 'Me dan ganas de llorar'

Hace solo unas semanas Suso Álvarez y Marieta anunciaban que, para sorpresa de todos, habían empezado una relación que, al parecer, se había fraguado en los platós de televisión en los que coincidieron.

Desde que su noviazgo salió a la luz, la pareja no ha dejado de dedicarse emotivas palabras en redes sociales. Lo que nadie esperaba es que ambos fuesen a dar un paso más e incluso se lenzasen a hablar de boda por el poco tiempo que llevan juntos.

Pero, tras el inesperado anuncio de noviazgo y su posterior sorpresa con boda incluida, la pareja parecer tener que enfrentarse a un nuevo reto en su relación: separarse. Una decisión que han tomado por sus compromisos profesionales.

Un duro momento que la que fuera concursante de La isla de las tentaciones ha querido compartir con sus seguidores en su canal de MTMAD.

Separación

Tras dar importantes pasos en su relación con su nuevo novio, Marieta ha sorprendido a todos con una revelación totalmente inesperada. Después de que sus amigos opinasen sobre su romance con el colaborador de televisión, la exparticipante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre sus planes de futuro y cuenta el motivo por el que va a separarse de Suso Álvarez. La influencer, que está a punto de enfrentarse a un momento decisivo de su vida, ha querido sincerarse y compartirlo todo con sus seguidores a través de su canal de mtmad.

Para la tranquilidad de los fans de la influencer, la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha explicado que su inminente separación tiene que ver con ciertos compromisos que ambos tenían para su futuro. “Hemos disfrutado de los dos juntos antes de separarnos”, señala la de Elche mientras comenta la cantidad de planes que han realizado durante su escapada a Ripollet, donde la alicantina ha conocido a la familia de Suso Álvarez.

A pesar de que estarán separados por un tiempo, Marieta ha asegurado a sus seguidores que el amor entre ella y Suso sigue tan fuerte como siempre. “Me dan ganas de llorar y todo”, expresa la joven al hablar de sus sentimientos hacia el exconcursante de 'Gran Hermano'.

Campanas de boda

No hace ni un mes que Suso y Marieta confirmaban su relación sentimental y el colaborador de 'Vamos a ver' ya está hablando de boda. Aprovechando una pieza del programa en la que se hablaba de la relación de Alejandra y Carlo, el exconcursante de 'Gran Hermano' ha tenido unas románticas palabras para su chica.

"Yo veo a mi pareja Marieta que trabaja desde que se levanta. Bueno, mi gran novia Marieta", comenzaba el Suso. Cuando le han preguntado bromeando si era su prometida, su respuesta ha sorprendido a todos: "De momento no es mi prometida, pero no voy a tardar mucho porque es la única que me aguanta".