Terelu Campos reaparece tras la dolorosa pérdida: 'Se arrepentiría de sus palabras'

La tragedia parece cebarse con la familia Goyanes. Hace unos días se conocía que Carlos Goyanes, marido de Cari Lapique, fallecía a causa de un infarto. Un duro golpe para la familia que además tenía que despedir al hermano de este hace unos días.

Sin sobreponerse aún del varapalo, Caritina Goyanes moría en su casa de Marbella mientras dormía la siesta a causa también de un infarto de miocardio.

Tres duras pérdidas en apenas un mes que han dejado a los Goyanes Lapique sumados en un profundo dolor a pesar de las notables muestras de apoyo que no han parado de recibir desde que se supo la fatídica noticia.

Numerosos personajes de la crónica rosa se han acercado hasta el tanatorio de Tres Cantos para arropar a la familia y dar el último adiós a la hermana de Carla Goyanes. Entre ellas Terelu Campos quien para sorpresa de todos, protagonizaba un comentado desencuentro con los medios que esperaban a las puertas del tanatorio.

Un desgradable episodio que la colaboradora, lejos de retractarse, justifica y mantiene.

Terelu responde

Este jueves Gema López ha vuelto al tema en 'Espejo público'. “Lo que dije lo pienso y lo sigo manteniendo”, ha indicado la periodista. "He venido a comprobar con la hemeroteca si Terelu no ha estado acertada en los últimos tiempos. No me arrepiento ni tengo remordimientos. Sobe todo coherencia", ha concluido.

Su compañero de programa, Arnau Martínez, ha hablado con Terelu Campos, quien ha querido responder a su compañera. “No tengo nada que decir, ni a Gema, ni a nadie, solo que, si Gema supiera, probablemente se arrepentiría de sus palabras. Nada más", ha comenzado. "No es que yo lo sepa, es que el público no sabe lo que te pasa. Simplemente, hay que ser educada, porque nadie tiene la culpa", ha debatido López, "eso no vale, porque nosotros no justificamos a las personas. Ha sido borde siempre y la hemos defendido muchas veces", ha seguido Gema, aunque reconoce que la madre de Alejandra Rubio es buena persona.