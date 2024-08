Maite Galdeano sentencia a Kiko Jiménez y desvela un desagradable suceso entre la pareja que terminó en separación: "Desapareció"

El drama en la familia Suescun Galdeano parece que tiene, por el momento, un nuevo capítulo final con cambio de guion. Maite Galdeano acudía anoche al plató de '¡De Viernes!' para dar su versión de los hechos tras las graves acusaciones qe ha recibido por parte de su hija Sofía Suescun y su yerno Kiko Jiménez. La guerra pública que empezó cuando Galdeano estalló en redes se ha extendido hasta los platós de televisión y, a día de hoy, ya han pasado todos los protagonistas por algún programa de Telecinco.

A pesar de la violenta actitud de la concursante de Gran Hermano a la hora de salir a la luz el conflicto, Maite Galdeano acudía a la televisión con una actitud sosegada. Al contrario de lo que muchos pudieran pensar, durante la entrevista Maite se mostró arrepentida y dispuesta a enterrar el hacha de guerra: "Me siento mal si la he fallado. Espero que Sofía me escuche y que me llame. La he podido agobiar, lo reconozco. He podido ser una madre intensa que me he metido en su relación, pero siempre desde el amor de una madre".

Galdeano confiesa estar "muy mal, muy afectada" a raíz de esta situación, puesto que desde que Sofía regresara de Honduras la relación entre ambas comenzó a resquebrajarse hasta que Suescun tomó la decisión de echar a su madre de casa. Pero, ¿cuál fue el detonante del conflicto? Cuenta Galdeano que hubo una conversación entre la pareja que a ella no le gustó nada: "Se levantó todo enraizado y le dijo '¿para qué has ido allí? ¿No te da vergüenza que has quedado como la puta de España?' Entonces me levanté del sofá y le dije 'ya te vale, chaval. ¿Tú te crees que eso son formas de hablarle a mi hija?".

A esto le siguieron los mensajes de Maite hacia Kiko por teléfono, la conversación con su hijo para conseguir romper esa relación y el resto de comportamientos que prendieron fuego a la mecha del "infierno" que Sofía confesaba hace una semana estar viviendo. Y la cosa no quedó ahí: Galdeano ha querido profundizar en torno a la bronca que provocó que finalmente Sofía la echara de casa.

"Kiko, dos días antes de irse Sofía al 'All Star', le hace llorar a Sofía. Yo le dije a Sofía que cuando se vaya, no quiero ver allí (en la casa) ni a Kiko ni a Cristian". Al parecer, esto habría provocado el enfado del exconcursante de Supervivientes, que habría "desaparecido": "Le hace llorar con su acto de irse, desaparecer enfadado, sin dar explicaciones. Ella reacciona llorando. He visto situaciones en las que ella va detrás de él y a él le gusta. Yo le dije que no era normal que le hiciera tanto llorar y quizás he pecado de dar mucho mi opinión".