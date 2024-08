Manu se despide de Pasapalabra: 'Como en mi casa'

Hay programas que no han tenido ese parón vacacional y otros que han aguantado el sofocón del verano al frente. Pasapalabra ha continuado con su emisión habitual y sus concursantes han continuado luchando por un bote que, pese a no alcanzar cifras históricas por el momento, va en aumento. Hace tan solo unos meses que Óscar Díaz se proclamó vencedor frente a Moisés, pero Roberto Leal dio paso en seguida a dos nuevos concursantes de los que ya solo queda uno: Manu.

El madrileño, natural de Collado Villalba, no ha encontrado por el momento rival a la altura y continúa consolidándose en el plató del mítico concuso de Antena 3. Como es habitual en Pasapalabra, a pesar de la permanencia de los concursantes principales, los invitados rotan semanalmente, pero construyen una relación muy especial con sus compañeros de equipo dentro de los platós.

En esta ocasión, el que ha estado a punto de despedirse, sin embargo, ha sido el propio Manu, que ha empezado el programa en jaque con su paso por la silla azul tras ser derrotado en el programa anterior. No obstante, sí que ha querido tener unas palabras con sus compañeros de esta semana, a los que ya les ha llegado la hora.

Al más puro estilo Orestes Barbero, el concursante hacía uso de la agilidad metal para encadenar unos cuantos chascarrillos con Javi Collado: "Quería decirle a Javi que con él me he sentido como en casa, porque yo soy de Collado Villalba, aunque no me importaría ser de Toledo o de Santiago, que son ciudades que perfectamente podría conquistar el Cid, aunque él ya me ha conquistado a mí".

Tras estas ingeniosas palabras, tanto Javi como Almudena Cid, su otra compañera de programa, han saltado de su silla acompañados por una fuerte ovación del público.