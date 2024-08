El padre de Luitingo confirma la feliz noticia de su nieto: 'Con la familia'

Jessica Bueno y Lutingo sigue con su preciosa historia de amor tras GH VIP y disfrutando de las vacaciones en familia. Con sus respectivas familias se llevan de maravilla; tanto, que estos días la modelo sevillana se ha ido a Chipiona con los padres de su novio, para quienes tanto ella como sus hijos forman ya parte de la familia. Emocionado, Sele de Triana ha querido presumir del plan que ha vivido con sus 'nietos' en Cádiz.

La que también fuera concursante de 'Supervivientes' no puede estar más feliz con la aceptación que tanto ella como los pequeños Fran, Jota y Alejandro han tenido en la familia de José Luis Romero Magro - verdadero nombre de Luitingo -. En el cantante ha encontrado la felicidad más absoluta y no puede evitar derretirse viendo cómo éste cuida y protege a sus hijos como si fueran propios.

Para sus seguidores esta realidad no ha pasado desapercibida; de hecho, cada vez que Luis aparece con los hijos de Kiko Rivera y de Jota Peleteiro recibe comentarios acerca de lo "buen padre" que es. Para ellos es todo un "padrazo" y están deseando que Jessica se quede embarazada de su cuarto hijo para así formar su propia familia junto a Luitingo. Al cantante de 'Operación Camarón', la película de Telecinco Cinema a cuya banda sonora pone voz, le encantaría tener descendencia con 'su Jessi'; para ella, en cambio, tres niños son más que suficientes. Y aunque este pensamiento y realidad podría cambiar en un futuro, lo cierto es que juntos forman una preciosa familia.

La paternidad de Jota Peleteiro

Jota Peleteiro regresa a Bilbao tras varias semanas en Arabia Saudí. Después de visitar La Meca y tras conocerse su futura paternidad con Ajla Peleteiro, el exmarido de Jessica Bueno se instala de nuevo en la casa que compartía con la exconcursante de 'GH VIP'. Desde la misma, ha reaparecido con un inesperado consejo. . "Estamos de vuelta por casa", ha celebrado el gallego y recientemente convertido al islam, que ha continuado hablando de su filosofía de vida. El de A Pobra do Caraminal no suele dirigirse a sus seguidores a través de la pantalla. Sus redes sociales están casi más orientadas a su perfil profesional que al personal, aunque hace tiempo estuviesen llenas de imágenes y momentos con Miss Sevilla 2009 y los hijos que nacieran fruto de este matrimonio, los pequeños Jota y Alejandro

"No suelo dar muchos consejos y no suelo meterme nunca en lo que haga cada uno", dice mientras mira a cámara y reaparece "después de varias semanas trabajando fuera y prácticamente sin tiempo de hacer nada...". Para él, la importancia de cuidarse y de encontrar el equilibrio entre la mente y el cuerpo es fundamental. Por ello, y aunque no acostumbre a hacerlo, ha querido grabarse desde el gimnasio de su casa de Mungia - la cual lleva tiempo tratando de vender - para realizar "la mejor recomendación para cualquier persona". "No hay mejor recomendación para cualquier persona que el deporte. El deporte es algo fundamental para mantener tu mente clara, seguir centrado en tus objetivos... Muchas veces hay muchos obstáculos en la vida, pero hay que seguir siempre para adelante", cuenta dando a entender que podría haber algo en su vida que le inquieta en estos momentos.