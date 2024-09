Alejandro Albalá culpa a Kiko Jiménez de la separación: 'Lo que has hecho es echar mucha mierda'

Alejandro Albalá ha salido en defensa de la que fuera su exsuegra, Maite Galdeano. El exnovio de Sofía Suescun, colaborador de 'Fiesta', se ha enfrentado directamente a Kiko Jiménez tras su entrevista, en la que ha desmentido rotundamente las declaraciones de su suegra.

"La entrevista me pareció un despropósito, faltó mucho a la verdad, por no decir que solo contó mentiras. Por un momento, pensé que la entrevista la daba María Teresa de Calcuta, en vez de María Teresa Galdeano", sentenció Jiménez.

Sin embargo Albalá, que no ha sido ajeno a este conflicto, ha ido en contra del discurso que estaba sosteniendo en plató, dando el brazo a torcer por Maite y sus disculpas públicas: "Yo ayer vi la entrevista de Maite y lo que vi es a una madre que lo está pasando mal, que pidió perdón y que no creo que todo lo que dice es mentira. Por ejemplo, ¿quién grabó la conversación privada que Cristian Suescun enseñó en un programa de televisión? No es que yo sea defensor de Maite pero lo que creo es que tú (Kiko Jiménez) lo que estás haciendo es echar mucha mierda entre madre e hija, ¿a que a ti no te gustaría que Sofía hablase así de tu madre?. No puede ser que porque ahora Kiko esté ahí sentado le deis credibilidad a él y se la quitéis a Maite".

Y es que Maite durante su entrevista, además de extenderse en sus acusaciones, quiso dar un paso más hacia la reconciliación: "Sé que ha habido cosas que he hecho mal y pido perdón, si hace falta de rodillas, pero yo lo único que quiero es recuperar la relación madre hija preciosa que teníamos, aunque tenga que comerme a ese".