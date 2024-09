Cayetano Martínez de Irujo no deja títere con cabeza al hablar de sus hermanos: "Uno no puede vivir con el odio"

Dinastías, el nuevo programa de Joaquín Prat en Telecinco trató ese sábado la Casa de Alba y contó con un invitado de excepción, quizá uno de los hijos de la duquesa de Alba más mediático, Cayetano Martínez de Irujo quien no dejó títere con cabeza a la hora de hablar de sus hermanos: "Uno no puede vivir con el odio".

Y es que Cayetano dejó clara desde un principio la mala relación que tiene con sus hermanos, y habló de cada uno de ellos. Sobre Carlos, el jinete señaló que "hay una relación cordial y correcta en la medida que cabe", aunque destacó que, cuando se quiso sentar con él y hablar "no conseguí lo que esperaba pero, por lo menos, me quedé satisfecho de sentarme con él y que me escuchase".

Con quien no tiene ninguna relación es con Jacobo y Alfonso. "Inexistente", señaló, al referirse a la relación con ellos, mientras que Eugenia, la otra hija de la duquesa de Alba con la que ha compartido mucho protagonismo mediático, explicó que "han pasado cosas feas por eso ha sido una decepción muy grande", añadiendo que "para mi ha terminado".

Fernando

El único que se salvó de la quema fue Fernando que, "es el único que se ha mantenido imparcial y que me ha querido".

Aseguró Cayetano que "los celos y la envidia, o se tratan psicológicamente, o se pudren en el odio y uno no puede vivir con el odio, yo fui el escogido por mi madre para llevar la casa, eso es todo el mal que hice".